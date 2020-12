Sócios do Bahia elegem neste sábado o novo presidente do clube

O futuro do Bahia pelos próximos três anos vai começar a ser decidido neste sábado (12). Os sócios aptos a votar vão escolher o novo presidente do clube e os conselheiros que vão formar o Conselho Deliberativo no triênio 2021-2023.

As eleições no tricolor acontecem das 9h às 17h, através de plataforma online ou presencialmente em urnas instaladas na Fonte Nova. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a recomendação das autoridades e da comissão eleitoral é para que os sócios votem através da internet e evitem aglomeração no estádio.

Para a Diretoria Executiva, apenas dois candidatos estão na corrida. Atual presidente do Bahia, Guilherme Bellintani tenta a reeleição - o primeiro que tentará seguir no posto desde 2013. Ao lado do vice Vitor Ferraz, ele forma a Chapa Bahia Unido.

O concorrente de Bellintani é o candidato Lúcio Rios, que tem como vice o empresário Fernando Passos. Lúcio faz parte do grupo Mais Bahia e concorre ao posto de presidente pela primeira vez.

Já para o Conselho Deliberativo, dez chapas, com 100 nomes cada, concorrem a uma das 100 vagas disponíveis. A eleição para o Conselho acontece de forma proporcional.

Confira as chapas concorrentes e os números de cada uma:

Diretoria Executiva

Número: 31 –Bahia Unido – Presidente Guilherme Bellintani; vice-presidente Vitor Ferraz

Número: 88 – +Bahia – Presidente Lucio Rios; vice-presidente Fernando Passos

Conselho Deliberativo

Número: 100 – 100% Bahêa

Número: 111 – Mub!

Número: 123 – Bahia na Veia

Número: 131 – Convergência Tricolor

Número: 159 – Independente Tricolor

Número: 310 – Simplesmente Bahia

Número: 331 – Nova Ordem Tricolor

Número: 431 – Revolução Tricolor

Número: 789 – O Bahia é de Todos e Todas

Número: 888 – +Bahia