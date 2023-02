Sócios do Bahia são suspensos em julgamento por injúria racial contra Luiz Henrique

O Conselho Deliberativo do Bahia puniu com seis meses de suspensão os dois sócios denunciados por injúria racial contra o lateral esquerdo Luiz Henrique. O caso aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2022, no empate em 1x1 com o CSA, pela Copa do Nordeste. Os torcedores fizeram piadas com o cabelo do jogador enquanto ele participava do aquecimento.

O julgamento foi feito pela corte especial do Conselho Deliberativo do Bahia, composto por 15 membros. Os dois sócios denunciados estiveram presentes, acompanhados de advogado, e pediram a a absolvição. Ainda no ano passado, dias após o episódio, eles pediram desculpas.

Também houve um pedido de exclusão da dupla do quadro de sócios do Bahia, mas a maioria dos membros do Conselho votou pela suspensão.

A pena de suspensão por seis meses é o máximo previsto no estatuto do clube. Durante esse período, os dois ficam com direitos associativos suspensos, como participar de assembleias. Mas eles podem, por exemplo, comprar ingresso avulso na bilheteria e assistir aos jogos, já que o clube não tem competência para proibir acesso ao estádio.

Luiz Henrique teve o contrato encerrado com o Bahia ao fim da temporada 2022, e hoje defende o CRB. Vale lembrar que o lateral decidiu não prestar queixa e não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

Relembre

A injúria racial foi cometida no dia 16 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, quando os jogadores do Bahia estavam no aquecimento. No vídeo, que foi postado pela página Bahia Mil Grau, o torcedor faz piadas com o cabelo de Luiz Henrique. Um outro torcedor, que faz a filmagem, também dá risada em tom jocoso.

"Que cabelo feio da desgraça. É você mesmo, que cabelo feio. Corta esse cabelo direito", diz o torcedor em direção a Luiz Henrique, que tem o cabelo black power.

Dias depois, os dois pediram desculpas pelo ato. Um deles chegou a gravar um vídeo ao lado de uma criança e disse que "foi uma brincadeira de mau gosto".