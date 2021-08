Soho Marina vai ficar de cara nova com assinatura do arquiteto Marlon Gama

Um dos restaurantes mais badalados de Salvador, o Soho, na Bahia Marina, vai ser reformulado. No início do próximo ano, o estabelecimento, que fica sobre um píer na Baía de Todos-os-Santos, ganhará nova decoração. O projeto vem assinado pelo escritório do arquiteto Marlon Gama. “O Soho é o local mais cool da Bahia! Por isso tem que estar sempre atual. Vamos inovar sem perder o charme e o espirito praiano”, nos disse Marlon. O profissional, inclusive, esteve no local durante a semana para visita técnica.

Soho Marina (foto: divulgação)





Marlon Gama (foto: Fernando Torquatto)



Celebração à beira –mar

Marina Almeida e Mario Camilo se casaram no último sábado, na casa do noivo, em Busca Vida, diante dos seus pais, Deyse e Mauro Almeida e Isabel e Mario Camilo, e mais 100 convidados, entre familiares e amigos. Os jovens, que se conheceram quando estudavam na escola Panamericana, trocaram alianças em uma celebração à beira-mar realizada pela Martinelli Eventos, com Denise Martinelli e Mardey Cordier à frente da operação. O vestido de Marina – muito elogiado entre os presentes – foi assinado por Wanda Borges.

Marina Almeida e Mario Camilo (foto: Nelson Neto)



Retrofit

O arquiteto Gabriel Magalhães assina o projeto da nova unidade do Puro Saudável, que abriu nesta quinta-feira, em Salvador. A empresa expande sua atuação e chega ao bairro da Graça, ocupando um casarão do início do século passado de mais de 300 metros quadrados, onde vai ter as duas operações: uma loja e um restaurante. “Mantivemos o que tinha de original na fachada e o que não conseguimos, ‘ocupamos’ com um jardim vertical natural, que é a marca registrada do Puro Saudável”, nos disse Gabriel. O profissional acaba de ampliar seu escritório, com sede na Alameda das Espatódeas, para atender aos mais de 50 projetos em andamento no momento, incluindo 3 apartamentos em São Paulo, um na Colômbia e diversas casas no litoral baiano.

Gabriel Magalhães (foto: Gabriela Daltro)





Linha de frente

A empresária Ozana Barreto recebeu amigas para happy hour, quinta- feira, em seu apartamento no Mansão Wildberger, localizado no Corredor da Vitória. Tereza Valente, Ana Guaranys, Claudia Costa e Marta Goes estiveram

por lá.

A Rede D´Or São Luiz comunicou, quinta-feira, a aquisição de participação de 20% do Hospital Ali- ança, em Salvador, por R$ 350 milhões, de acordo com fato relevante à Comissão de Va lores Mobiliá rios (CVM). Desse modo, a Rede D'Or tornou-se ti tular de 100% do Hospital Aliança, com o valor total pago alcançando R$ 1,15 bilhão.

O tenor Jorge Durian fará apresentação única em Salvador no dia 29 de outu- bro. Produzido por Ginno Larry, o show será realizado às 20h no Restaurante Amado (Avenida Contorno). As reservas de mesas podem ser feitas através do telefone 71 9883-9111.



Jantar harmonizado

O Chez Bernard, localizado na Gamboa, em Salvador, promoveu jantar harmonizado em cinco etapas, terça-feira, em parceria com a distribuidora Grand Cru. O menu da noite foi assinado pelo chef do restaurante, Laurent Rezette. Um ponto merece destaque: a equipe do local foi treinada para atender com qualidade e excelência, desde a preparação dos pratos até o serviço à mesa. Os donos do Chez Bernard, Verônica e Ademar Lemos, estiveram presentes e recepcionaram os clientes.

Ademar e Verônica Lemos (foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)



Visita - Com sua habitual simpatia e eloquência, Luiz Henrique Mandetta conversou com a coluna Alô Alô Política, durante a semana. Na ocasião, revelou que visitará Salvador nos dias 09 e 10 de setembro. Ele planeja aproveitar a viagem para ir às Obras Sociais Irmã Dulce e visitar cidades do interior, como Feira de Santana. Em tempo: a coluna Alô Alô Política pode ser conferida na íntegra nos sites CORREIO e Alô Alô Bahia, além do endereço aloalopolitica.com.



Café no MAM volta a funcionar - Boa notícia para quem ama cinema e está com saudade de assistir um filme na Saladearte CineMAM, uma das quatro do grupo. A sala, localizada no Museu de Arte Moderna da Bahia, na Avenida Contorno, será reaberta em setembro. Enquanto o cinema não volta a operar, já é possível fazer um lanche no Café do lugar, que voltou a funcionar após 1 ano e 5 meses fechado. O espaço reabriu terça-feira, acompanhando o início das atividades do MAM, que inaugurou a exposição “O Museu de Dona Lina”, em homenagem a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.



Carteirinha de vacinação - O Hype Bar, localizado na Vila Jardim dos Namorados, só receberá clientes com comprovante de aplicação de pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Através da ação, o bar temático pretende reforçar a importância de cumprir o esquema vacinal para que a população possa retomar a rotina. "Negar a vacina é desrespeitar milhões de vidas perdidas para o vírus e corroborar com o cenário de prejuízos em todo o país. Acreditamos que a vacinação é a única possibilidade de, finalmente, voltarmos às festas e grandes eventos", defende o empresário e DJ Rodrigo Bouzon, criador da marca Hype, que nasceu como festa.

Rodrigo Bouzon (foto: divulgação)