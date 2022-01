Sol, água e bronze

O Verão arde lá fora e o desejo de aproveitar esse calorão com um refrescante banho de mar ou piscina é real. E os melhores companheiros neste momento são o biquíni e o maiô. Poucas peças, mas que podem ganhar muito estilo com simples truques de amarração, acessórios certeiros e mistura de materiais. Tem para todos os gostos: estética esportiva, crochê e pegada anos 80. Escolha o seu favorito e arrase!

Bem 80’s

A hot pant asa-delta aterrissou com força nesta temporada. Escolhemos um modelo rosa neon bem anos 80 e combinamos com top na mesma estética esportiva (fácil de usar no pós-praia). Bolsa e argolão realçam ainda mais o jogo de cores.

Ata-me

Aproveite que o modelo cortininha está com as tiras mais longas e faça uma amarração cruzada na barriga, prendendo nas laterais da parte de baixo do biquíni. O quimono faz um belo mix de estampas e o chapéu protege com charme do sol escaldante.

Tom sobre tom

O crochê está em alta. Escolhemos um body neste material e compomos com calcinha em animal print para dar aquela assinatura pessoal. Boné no mesmo tom da roupa de banho e bolsa em macramê arrematam a produção.



***

Ficha técnica

Fotos Caio Diniz (@caiodiniz) | Beleza Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) | Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) | Modelo Alexsandra Alves (@ale.alvees), da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia) | Todos os looks são da Forever 21 - Shopping da Bahia