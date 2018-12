Na série Autênticas, do canal GNT, a Cantora Solange Almeida revelou uma série de detalhes sobre sua carreira, preconceitos que sofreu ao longo de sua jornada e então revelou o que aconteceu por trás de sua repentina saída do Aviões do Forró. Ela conta que tudo começou quando ela gravou duas músicas com o cantor Vicente Nery. "Era uma regravação de Jane e Herondy e outra música que era Gal e Tim Maia. Quando eles viram o CD, eles piraram e disseram assim 'Sol que Massa! Por que a gente não grava um CD seu assim, você cantando outros artistas e a gente chama convidados?' Aí eu topei né", conta.

No entanto, à medida em que a cantora corria atrás para realizar seu novo projeto pessoal, as insatisfações entre os sócios da banda começaram a aparecer, principalmente quando os rumores do fim do Aviões começaram a circular. "Aquilo pra mim foi muito ruim, como a coisa chegou. Porque havia uma cobrança de que as pessoas estavam falando que o Aviões ia acabar e aí o clima não foi ficando bacana, porque eu tava sendo cobrada 'ah você tem que parar, você não pode mais gravar esse DVD'. Eu digo: 'Poxa, vocês plantaram essa semente no meu coração e agora não pode?'", questionou.

Ela relata ainda que o clima foi ficando tão pesado que eles precisaram sentar e combinar o fim da banda. O plano inicial era que a banda terminasse em seu auge: na comemoração de 15 anos. "Quando foi dia 21 de dezembro eles me chamaram e me disseram: 'Sol a gente tem uma coisa para falar para você: a gente não quer que você fique mais. Nós mudamos de ideia, a gente só quer que você fique até o último dia de Carnaval'", disse.

Preconceitos

A cantora revela que sofreu muito preconceito no início de sua carreira por causa de sua aparência. Ela relembra seu início em uma banda composta com outros 6 músicos em que chegou a lançar um disco que fez sucesso, mas acabou sendo excluída do projeto logo depois. "O dono da banda chegou e disse assim pra mim: 'Ah não, você não vai cantar. Quem vai cantar é a cantora mais bonita, porque você é gorda e a gente não quer que você apareça".

Confira: