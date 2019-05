Solange se pronuncia sobre ação que cobra R$ 5 milhões do Aviões do Fórró

(Foto: Reprodução)

Solange Almeira se posicionou nesta tarde pela primeira vez sobre a batalha que ela trava na justiça cobrando R$ 5 milhões da banda Aviões do Forró, da qual ela era a vocalista. Ela confirmou ação judicial e disse que foi avisada que o grupo acabaria.

"Quero dizer pra vocês que realmente essa ação é verdadeira e sei que muita gente tem me julgado por isso. Eu aceitei tudo que foi proposto. A minha saída do Aviões estava pronta para ser no dia 1 de setembro de 2017. Anunciei que queria sair em 2015, chamei os sócios e disse que não ficaria mais na banda, que eu os daria dois anos. Aí eles me disseram, em 2016, que eles não iam continuar o Aviões do Forró. Falaram que iam acabar com a banda no dia 1 de setembro de 2017, que iríamos fazer uma turnê, ganhar muito dinheiro e esse era o acordo", explicou Solange.

"Fui convidada pelo Fantástico para dar uma nota, para falar, e eles [empresários do Aviões] simplesmente não deixaram. Me colocaram dentro do quarto, no Piauí, e pediram pra eu fazer um vídeo com o Xand, e eu fiz. Mas levei a culpa inteira de que era uma ingrata, uma escrota, que eu queria mais dinheiro, ganhar sozinha, que eu era gananciosa. Não foi nada disso. Em momento algum eu quis prejudicar alguém", continua ela.

Sobre o pagamento devido, Solange explica: "Eu esperei quase dois anos e nada foi feito. Eu estava perdendo tempo. Ingressei na Justiça de fevereiro pra março deste ano para que eu tivesse meus direitos reconhecidos. Trabalhei, dediquei uma vida, abdiquei de muita coisa. Tomei essa decisão porque eu cansei de ser saco de pancada, de ser a mais prejudicada, de pensar nos outros e esquecer de mim. Não foi só isso que aconteceu, muita coisa aconteceu. Mas eu não quero falar disso aqui."

"De verdade, sinto pena e até choro, não queria que isso tivesse chegado a esse ponto. Vocês não sabem de nada, não tem ideia de tudo que eu passei. Mas uma hora vocês vão saber. Pro escândalo não ser bem maior do que está sendo. É fácil julgar, mas não queira provar nunca do pão que o diabo amassou", finaliza.

De acordo com o jornalista Léo Dias, o motivo da briga judicial é que a cantora era dona de 25% do grupo, e, mesmo assim diz ter sido expulsa da banda. Havia a promessa dela receber o dinheiro a que tinha direito, mas a quantia nunca chegou em suas mãos.

No entanto, os donos do Aviões dizem que a saída foi um pedido exclusivamente dela. Eles diziam que ela "ameaçava" os empresários dizendo que a banda sem ela iria perder muita força. O que, de fato, aconteceu.

Aviões discorda

O advogado da banda, Carlos Efrem, disse à Léo Dias que a cantora sempre recebeu tudo a que tinha direito. De acordo com ele, a defesa dos Aviões do Forró está preparando um material que será entregue ao juiz.