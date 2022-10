Solar do Unhão abriga segunda temporada do Sollar Baía

Sucesso no verão passado, o Sollar Baía, instalado no pátio do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia), estreia a segunda temporada nesta sexta-feira (28). Com projeto novo, assinado por Peu Caldas, o centro gastronômico ao ar livre está de cara nova e abre às 16h, de quarta a domingo, para receber quem ama curtir o melhor pôr do sol de Salvador, à beira da Bahia de Todos os Santos.

Além da famosa mixologia de drinks, o Sollar Baía conta com o melhor da gastronomia da cidade: Pi.zza, 4 Rodas Burger e Beer, Bella Bistrot Comida de Boteco, além de baiana de acarajé, que não pode faltar nos cartões postais de Salvador, e aquela Tiger geladíssima.

O player – uma realização do GPN, Rôni Cézar e Vítor Carrera – vai receber diversas atrações musicais, assim como na temporada anterior. Especialmente na abertura para convidados, nessa quinta (27), a banda Os My Friends se apresenta, embalando o cair da tarde no MAM.





SERVIÇO - 2ª temporada do Sollar Baía | a partir desta sexta (28), e quarta a domingo, das 16h às 22h, no MAM-BA