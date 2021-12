Solidária às vítimas das chuvas, Luedji Luna cancela show em Caraíva

Solidária com as vítimas das chuvas no Sul da Bahia, a cantora Luedji Luna cancelou a apresentação que faria no evento "Viva Caraíva", no distrito de Porto Seguro, nesta quarta-feira (29). Em nota divulgada em suas redes sociais, a cantora explica que o evento deu todo suporte para atender às suas solicitações, mas que ela optou por cancelar seu show.

"Em minha solidariedade às vítimas das enchentes, com muito pesar, não nos encontraremos hoje, dia 29/12, data da minha apresentação. O evento seguirá acontecendo. Agradecemos o convite, e a compreensão da organização do evento, espero conhecer e cantar em Caraíva num melhor momento!", diz um trecho da nota.

Caos

Chegou a 136 o número de municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo da Bahia, devido às chuvas que atingem o interior baiano desde o final de novembro. A quantidade representa cerca de 32% do total de 417 cidades.

Já são 21 mortes causada em decorrência dos temporais. Mateus Goes dos Santos, de 19 anos, morreu em Ilhéus, na noite de segunda-feira (27), ao tentar atravessar um rio no distrito de Itariri para ajudar sua família. O grupo de pessoas que perderam suas casas (desabrigados) soma 34.163, enquanto que 42.929 moradores estão desalojados, porque há risco de desabamento onde residem. O número de feridos permanece em 358, ainda segundo dados da Sudec.