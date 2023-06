Som Brasil celebra trajetória de Alexandre Pires

Do começo no Só Pra Contrariar (SPC) nos anos 90 até o sucesso solo com projeção internacional, já se vão três décadas de carreira. Alexandre Pires já soma mais de 18 milhões de discos vendidos e muitos hits. Para relembrar essa história, a TV Globo preparou um Som Brasil especial que revela em entrevistas exclusivas, conduzidas por Pedro Bial, passagens inéditas da trajetória do artista. O programa vai ao ar dia 14 de junho, após a novela Terra e Paixão.

O instrumentista apresenta também sucessos que marcaram cada um desses momentos, e é surpreendido por imagens pessoais e de arquivo da TV Globo, algumas nunca vistas por ele. Inclusive uma grande novidade foi preparada pelo programa, que surpreenderá todo o país. “Foi um imenso prazer ser homenageado por um dos programas mais importantes da música na atualidade. Ter a minha carreira relembrada de uma forma tão especial me deixou bastante lisonjeado, emocionado e feliz. Relembramos diversos momentos inesquecíveis da minha trajetória, com uma superprodução magnífica… É um grande marco que jamais esquecerei”, comemora Alexandre.

O especial foi gravado no Hotel Quintandinha, em Petrópolis (Foto Fábio Rocha/TV Globo)

O especial mostra diferentes fases da carreira de Alexandre e foi gravado no tradicional Hotel Quitandinha, localizado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro.“Ficamos pensando num lugar que contemplasse essa diversidade de espaços, e veio em nossa cabeça um hotel. Mas não um hotel tradicional, queríamos um lugar que fosse referência assim como ele é para a música, como o hotel Budapeste, do filme de Wes Anderson”, afirma o diretor geral Gian Carlo Bellotti.

O Quitandinha foi o maior cassino da América Latina, construído na década de 1940, Mais tarde, o prédio se transformou num hotel, onde chegaram a se hospedar Wall Disney e Eva Perón, e foi restaurado recentemente para receber uma unidade do Sesc. Pedro Bial define a relação da locação com a história de Alexandre: "Este é um Som Brasil muito luxuoso, que representa um Brasil para a exportação, já que Alexandre é importado e consumido na América Latina e no mundo”, diz o jornalista.

A banda principal do cantor mantem-se fixa num grande hall de entrada, onde foram montados três palcos diferentes, enquanto apenas alguns músicos se movimentam com o cantor pelos espaços, representando um formato dinâmico de gravação.

Monica Almeida, diretora artística do especial, destaca o Baile Black como um dos diferenciais do programa: “A relação de Alexandre Pires com o black music não é algo que vemos por aí, e o resgate desse momento de infância dele garante muita emoção. A família de Alexandre tem essa relação forte com a música, o pai tocava na Black Chic músicas da cultura negra dos anos 70, como James Brown, Steve Wonder e outros”, pontua.

O especial convida personalidades importantes que passaram pela trajetória de Alexandre Pires, ou que representam uma inspiração para o cantor, enriquecendo sua história. São eles a cantora Alcione e os integrantes originais do grupo Só Pra Contrariar.

“Alcione é como se fosse uma madrinha para mim e para minha carreira. Ela foi uma grande incentivadora, conselheira e parceira durante todos esses anos. É e sempre será a nossa rainha”, enaltece Alexandre. Já sobre o encontro com o Só Pra Contrariar, ele acrescenta: “Ver minha família e meus amigos da época de SPC foi realmente algo extraordinário, uma surpresa que eu não imaginava. Foi muito bom tocar e cantar com eles novamente”.