Sombra e água fresca: confira roteiros para descansar pós-Carnaval

Aline Cruz, 37, é uma dessas baianas que fogem à regra: não é lá muito fã da curtição do Carnaval. “É que já aproveitei muito, agora cheguei na fase em que prefiro descansar”, explica a vendedora, que trabalhou em um shopping de Salvador durante a folia. “Minha hora de descansar é depois”, garante. Em 2022, a escolha foi interestadual e ela resolveu viajar para Fortaleza em busca de tranquilidade. Neste ano, porém, Aline quer traçar rotas um pouco mais próximas de Salvador. “Fui para um famoso parque aquático e fiquei hospedada por lá, foi especial, mas não queria gastar com passagens, queria algo mais prático. Todo mundo está meio sem dinheiro, né? Sou só mais uma no bonde”, brinca.

Ela tem razão. De acordo com uma pesquisa divulgada este mês pelo Google, realizada com 1.500 brasileiros de diferentes classes sociais, 33% revelaram que usarão o período da folia, incluindo o pós-Carnaval, para descansar. Já 43% desejam ficar perto da natureza, e 10% pensam em pegar a estrada para locais próximos com a família.

“Eu trabalho na área de recursos humanos de uma rede de hospitais. Nesse período, existe uma movimentação muito grande, muita gente perde a mão e acaba indo parar no pronto-socorro. O trabalho para organizar os plantões e redistribuir os médicos é redobrado”, relata Adriana Oliveira, 42.

O lado positivo é que boa parte de quem vai descansar após a folia pretende transitar pelo próprio estado. O turismo na Bahia agradece e, de acordo com dados do IBGE, o setor cresceu 26% no período de janeiro a novembro do ano passado. Agora, com o controle da pandemia, o saldo positivo tende a subir.

“Penso em ir para praias próximas, como Itaparica mesmo. Ou fazer um bate-volta, ir em algum parque, não sei. Ainda estou pensando”, explica Adriana.

Para ajudar quem quer buscar tranquilidade, mas ainda está na dúvida do roteiro ideal, listamos cinco opções próximas à capital para ajudar na escolha. Confira:

Parques Aquáticos

Com funcionamento das 9h às 17h (sextas, sábados, domingos e feriados), o Rolf Park, localizado em Pojuca, município a cerca de uma hora de Salvador, é uma ótima opção para quem busca um parque aquático completo. Tem diversas piscinas e toboáguas para crianças, mas quem busca uma experiência mais radical também pode aproveitar. Uma boa atração é o Kamikase, espécie de escorregador gigante e cheio de curvas. Não é possível se hospedar, e crianças até 12 anos pagam R$ 40 para entrar. Adultos precisam desembolsar R$ 55, e idosos R$ 27. Opções de combos com desconto estão disponíveis no site (https://rolfpark.com.br/).

Para quem estiver próximo à Camaçari, o Sítio Robatto é uma experiência interessante. Com espaços de campo, piscinas e parque infantil, o local conta ainda com um restaurante caprichado. Funcionamento das 9h às 17h, aos sábados e domingos. Preços: individual: R$ 60,00 (um adulto); casadinha: R$ 100,00 (dois adultos); infantil de 3 a 12 anos: R$ 25,00 (individual); idosos a partir de ou adolescente de 13 a 16 anos: R$ 40,00 (individual).

Coroa do Limo, Itaparica

Localizado na orla da ilha de Itaparica, a cerca de 20 minutos de Salvador pela travessia marítima e cerca de uma hora de carro, a Coroa do Limo é uma famosa extensão de areia que chama atenção pela beleza das águas quentes e cristalinas, sempre com a maré baixa. A região é próxima ao famoso Manguezal, um restaurante pé na areia, com estrutura aquática e decoração ideal para render bons cliques nas redes. Funciona todos os dias, das 9h às 15h. O buffet livre, com opções de comida baiana, carnes, peixes e saladas, além de ter alternativas vegetarianas, custa R$ 69,90, por pessoa. O ferry boat de Salvador para Itaparica custa R$ 5,10 nos dias de semana e R$ 6,70 aos finais de semana e feriados (para pedestres).

Restaurante Manguezal fica em Itaparica (Foto: Divulgação)

Morro de São Paulo

Uma das regiões mais famosas do estado, Morro de São Paulo fica a cerca de 63 km de Salvador. De carro, são duas horas para chegar. Para quem preferir o catamarã, o valor do transporte partindo de Salvador é de R$ 149,61 por pessoa. Famosa pelas belezas, a vila reserva diversas opções para aproveitar. O mirante e tirolesa do Farol, as piscinas naturais, passeio de barco na ilha de Tinharé e Garapuá, e o pôr do sol na Bossa Nova Bistrô ou na Toca do Morcego são boas alternativas. É interessante fechar pacotes, como o oferecido pela Elitur Eventos (@elitureventos). Com transporte, hospedagem, passeios de barco e seguro viagem, o roteiro dura três dias e custa R$ 399, por pessoa. O valor pode ser parcelado.

Morro é um dos destinos mais procurados (Foto: Divulgação)

Mangue Seco

O cenário inesquecível da novela Tieta (TV Globo) segue sendo um dos destinos mais desejados para quem busca descanso e belezas naturais. O trajeto é mais longo, e, partindo de Salvador, são quase quatro horas. Por isso, o ideal para aproveitar melhor é dormir por lá. A vila de Mangue Seco é repleta de pousadas e restaurantes, basta escolher as opções favoritas. Também dá para passear de buggy, contemplar o mirante Bela Vista e dar uma pausa para observar o céu nas dunas. O famoso ‘skibunda’ é quase obrigatório, e a descida custa R$ 2, por pessoa. Também vale passear nos coqueiros Romeu e Julieta e aproveitar as águas mornas da praia local.

Barra Grande

Barra Grande está localizada no litoral sul da Bahia, mais precisamente no município de Maraú, entre Itacaré e Boipeba. Fica a cerca de 275 km de Salvador, e, de carro, o percurso dura por volta de seis horas. Assim como Mangue Seco, o roteiro é ideal para passar alguns dias. As belezas naturais conquistam os visitantes, que se apaixonam pela Lagoa Azul e pelas praias paradisíacas de Algodões e Saquaíra. Por lá, as águas são cristalinas e cheias de peixes coloridos. A principal atividade da região é o passeio de escuna ou lancha pela Baía de Camamu, que custa R$ 50. Crianças até cinco anos não pagam. Para se hospedar, a Pousada Meu Sossego é uma boa aposta, com diárias que custam a partir de R$ 206.