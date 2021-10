"Somos campeões de homicídios e último lugar na educação”, critica ACM Neto

Durante visita ao município de Valença, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (30), o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, respondeu a um questionamento sobre a segurança pública no estado e não poupou críticas ao desempenho do governo.

“Somos o primeiro lugar (em homicídios) desde 2017. É um indicador absolutamente vergonhoso. Nós somos campeões de homicídio e último lugar na educação. Temos a rede pública estadual de todo o país, no ensino médio, com a pior avaliação. Éramos para ser primeiros em educação e último em violência. O que mostra que é preciso ter foco e prioridade”, afirmou.

Ele ressaltou que, em muitas regiões da Bahia, o número reduzido de policiais é um dos principais fatores para a falta de segurança. “Muitos municípios com um ou dois policiais. Como é que um ou dois policiais vão dar conta de fazer a segurança de um município?”, comentou.

O ex-prefeito de Salvador também avaliou a questão da saúde pública na região sul do estado e defendeu a criação de um Hospital Regional em Valença. “Hoje a regulação inexplicavelmente é feita para Itabuna. Então as pessoas são obrigadas a se deslocar tantos quilômetros para ter acesso ao internamento hospitalar. Muitos inclusive questionam por que Santo Antônio de Jesus, uma cidade muito mais próxima, não é a referência. Só que a solução não é essa, a solução é a construção de um hospital regional em Valença que possa atender a toda região”, disse.



Neto ainda se reuniu com lideranças políticas locais e estaduais, além de prefeitos e vereadores da região, para discutir propostas de desenvolvimento. Sobre Valença, ele diz que existe um potencial desperdiçado.

“Então, eu vejo aqui no potencial turístico, no trabalho, dessa grande indústria que é empregadora, que é agregadora de renda, que sofreu muito com a pandemia, mas que está voltando com uma outra cara. Só que é preciso ter visão estratégica, ter liderança, criatividade e arrojo para fazer um um trabalho integrado, em diálogo com as forças produtivas locais”, destacou.

“A gente quer uma Bahia que lidere, que dê os bons exemplos, que seja o estado palco dos grandes investimentos do Brasil, que possa canalizar investimentos, gerando empregos, oferecendo ao mesmo tempo qualidade de vida às pessoas e acesso a serviços públicos de qualidade”, concluiu.

Em sua viagem, ele ainda irá visitar os municípios de Nilo Peçanha, Taperoá e Ituberá até esta sexta-feira (1°).