Somos habitados por um grito

Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim. O verso de Milton define muito bem o que sinto ao ouvir uma canção como Mãe, que Caetano por muito tempo se absteve de cantar. A versão mais conhecida é a de Gal, do disco Água Viva. Sempre que a escuto, algo de muito profundo em mim é acionado. O que esses versos ocultam para tocar tão fundo na minha essência?

Mãe é daquelas canções que ouvimos por toda uma vida e nunca a apreendemos em sua totalidade. Aquele rol de palavras em sequência que se desdobra em lindos versos confessionais, contrapondo a insignificância do autor a alguém que reluz intensamente: “Eu sou um homem tão sozinho / Mas brilhas no que sou” ou “Sou triste, quase um bicho triste / E brilhas mesmo assim”.

No livro Sobre as Letras, Caetano dá uma pista do que se encerra nesses versos: “Ela, de fato, nasceu de uma sensação de profunda tristeza, de quase depressão, e toda vez que eu cantava ela me provocava aquela tristeza, a mesma sensação. Então eu deixei de cantar. Gosto da letra, que diz: ‘eu sou um rei que não tem fim’, depois afirma ‘eu sou um homem tão sozinho’, e diz, enfim, ‘sou triste, quase um bicho, triste’. Gosto dessa gradação: ‘rei’, ‘homem’, ‘bicho’”.

Creio que as canções que nascem de sentimentos genuínos, assim como qualquer outra manifestação artística, tendem a transmitir esses sentimentos a quem as escuta. Nem sempre de forma racional. É um processo mais sensorial, como se algo nos puxasse para o abismo quando estamos diante dele. Daí muitas vezes não compreendermos o aperto no peito, a ânsia das lágrimas, o desamparo abissal.

Mãe provoca tudo isso em mim, e não sei explicar por quê. Do mesmo modo que Pedaço de Mim, de Chico, mexia demais com a criança que fui. Havia algo oculto ali que só fui descobrir e entender mais tarde. Ouvia e sentia, esfacelado por aqueles versos que verbalizavam uma dor lancinante: “A saudade é o pior tormento / É pior do que o esquecimento / É pior do que se entrevar”. Dor amplificada na sequência de palavras incisivas como lâminas: “Afastada”, “exilada”, “arrancada”, “amputada”, “adorada”.

Versos são gatilhos. Acionados, promovem pequenos maremotos no nosso córtex cerebral. Mas se isso acontece é porque encarceramos nossos monstros a todo custo, até que uma hora eles se rebelam. Sylvia Plath escreveu: “Sou habitada por um grito / Quando é noite ele se agita / Procurando, com suas garras, por algo para amar // Tenho pavor dessa coisa escura / Que dorme em mim / Todo o dia sinto seu retorcer emplumado, sua índole ruim.”

Todos nós somos habitados por gritos. Alguns conseguimos abafar, outros se lançam na noite veloz, agitando-se na nossa insônia como filhotes de gatos dentro de um saco, lançados em um rio para morrerem afogados. Como as emoções represadas das almas negras aprisionadas no filme Corra! Alguns desses gritos nós herdamos. De alguma forma, eles são inoculados em nosso íntimo, talvez pelo cordão umbilical. A dor que não é nossa também é nossa.

Fragmentos, esboços, clarões, sussurros, todo um não-dito enclausurado em gavetas a que não temos acesso. Morreremos sem entender a nós mesmos: as trilhas que seguimos (e que deixamos de seguir), as aspirações que se convertem em poeira e esquecimento, os amores incandescentes solapados pelo temor do risco.

É muita coisa trancafiada por muito tempo. Um dia, então, viramos Vesúvios ou Etnas sem uma explicação plausível. Psicólogos saberão esclarecer o motivo. Sou apenas um diletante, um indagador sem respostas, repleto de interrogações que levam a lugar nenhum. Eu canto, grito, corro, rio e nunca chego a nada.