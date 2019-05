‘Somos únicos’: Conheça a PNL 4.0

Desenvolver o autoconhecimento por meio da espiritualidade, da relação com outro e da inteligência emocional. Esta é a proposta da versão 4.0 da Programação Neurolinguística (PNL), que traz, pela primeira vez ao Brasil, os cursos de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal do Okei Institute, de Portugal. O treinamento MAP (Método, Ação e Poder) chega a Salvador, nos dias 24 a 26 de maio.

A imersão de três dias acontece no Gran Hotel Stella Maris. O método desenvolvido pelo baiano e criador do Instituto, Alex Paxeco chegou a alavancar a carreira profissional de 60% dos participantes. 80% curaram doenças psicossomáticas. Há transformações também na vida pessoal: 87% perdoam mais facilmente e 75% conseguem dizer eu te amo.

“A pesquisa foi realizada com pessoas que treinei ao longo desses cinco anos em Portugal. O MAP - Método Ação e Poder - é um despertar de si mesmo, não é o fim e nem é milagre, mas é o começo, mesmo para aqueles que já têm muito conhecimentos, de buscar despertar o que de melhor tem dentro de cada um", destaca o especialista baiano que já treinou mais de 5 mil pessoas em Portugal.

Paxeco conversou com o CORREIO sobre mais detalhes desta 4ª geração da PNL e de que maneira ela pode potencializar a inteligência emocional, ao reconhecer os próprios sentimentos. Confira a seguir.





Qual a diferença da PNL 4.0 para a PNL 'comum'? Que inovação e diferencial ela traz?

Em linhas gerais, na PNL de 1ª geração, o foco era resolver situações à luz da inteligência cognitiva, focados nos comportamentos e nas capacidades das pessoas. Na 2ª geração começou a ser introduzido o modelo de Coaching e a ser levado em conta as questões das crenças (Inteligência Somática). Na geração seguinte, o “field” (campo) entre duas pessoas é introduzido (Inteligência Relacional), e assim a PNL foi evoluindo ao longo dos anos. Já são quase cinco décadas desde a sua criação. É bem recente esse movimento da PNL de 4ª geração, que busca compreender qual a fonte de todos os sistemas nos quais vivemos. Ela tem sido desenvolvida desenvolvido basicamente em dois pilares: espiritualidade e inteligência coletiva. Lembrando que quando se fala em espiritualidade, ficam de lado as questões religiosas.

Se relaciona com a energia que transcende, algo mais para além de mim e de você. Está ligada a perguntas existenciais, como: ‘para que’ ou ‘para quem’ você precisa ser ou estar.

Quais são os efeitos do treinamento e que resultado as pessoas podem alcançar, não só na vida pessoal, mas na vida profissional e carreira?

Todas as pessoas têm ou potencialmente têm um potencial infinito dentro delas. O nosso objetivo é fazer com que todos que se permitam tenham a oportunidade de se descobrir, para que possam fazer uso total do seu potencial.

O MAP proporciona uma experiência transformadora a quem procura evolução e autoconhecimento, possibilitando a qualquer pessoa atingir um patamar onde ela jamais pensou em chegar na vida, trazendo assim o poder e a paz interior capazes de mudar o mundo.

Por isso é tão importante desenvolver a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e o dos outros, além de também desenvolver a capacidade de lidar com esses sentimentos. A PNL é uma ferramenta extremamente poderosa nesse processo de autoconhecimento.

Como encontrar esse poder dentro de nós mesmos? O que é preciso observar?

As pessoas já nascem com essa capacidade dentro delas. Se você perguntá-las porque, não saberão lhe responder. O maior desafio é o da pessoa se permitir. Grande parte das pessoas não se permite buscar desenvolvimento pessoal. Elas estão acostumadas a buscar desenvolvimento técnico, foram treinadas para isso, por um sistema de ensino ultrapassado, que foi desenvolvido para dar suporte a uma necessidade gerada pela revolução industrial, olha quanto tempo, e que até hoje permanece.

Esse sistema deixa as pessoas formatadas a pensar dentro da caixa e a viverem somente na zona de conforto. Grande parte das pessoas tem medo de trabalhar suas emoções e de buscar autoconhecimento, porque elas não foram educadas para isso.

Na minha opinião e para todos os casos, a melhor forma de vencer um obstáculo é agindo, agindo, agindo. A ação massiva é que vai fazer a pessoa vencer os obstáculos e atingir êxito.

Qual o papel da inteligência emocional deste processo e como calibrar esta habilidade?

Desde muito pequenos estamos na escola para treinar a nossa capacidade cognitiva. Desde muito pequenos também exercitamos nosso corpo, sendo de forma lúdica ou sistemática de educação física. Mas na nossa cultura ocidental não há a preocupação de preparar o indivíduo para lidar com as próprias emoções, nem mesmo com a dos outros que a cercam. Por isso vemos tantas pessoas adoecendo, vivendo relacionamentos tóxicos ou acumulando problemas na vida porque são emocionalmente frágeis.

Até hoje ainda ouço pais dizendo para os seus filhos: homem não chora, ou mandando ele(a) calar a boca ou parar de gritar. Infelizmente esse pai e/ou mãe está fazendo o melhor que pode, mas ele está formatando o seu filho para não viver as suas emoções de forma plena.

Aprimorar as decisões de forma que elas se tornem mais assertivas. Como o método pode contribuir neste sentido?

As pessoas têm medo de errar, porque se tornaram prisioneiras de um sistema que quer ser perfeito, onde são comparadas o tempo todo umas com as outras e que a possibilidade de erro não pode existir. Acho isso uma loucura, pois uma das maiores crueldades que pode existir é uma pessoa se comparar e se julgar pela outra.

Somos seres únicos e devemos nos comparar e sermos melhores apenas que nós mesmos. Se algo não está ainda como você quer, continue aprimorando, sempre se comparando com o melhor de si mesmo. Somos todos perfeitos na nossa imperfeição, então, o importante é se permitir, aprendendo 1% a cada dia, e assim a evolução e o resultado que se pretende virá.

É um encontro de você com a pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. Cada um vai ter uma experiência diferente, nem melhor e nem pior que a do outro, mas única. Por isso, só vivendo mesmo para você saber o que vai acontecer.





QUEM É

Alex Paxeco é criador do MAP (Método Ação e Poder), uma espécie de PNL (Programação Neurolinguística) 4.0, que favorece o autoconhecimento por meio da espiritualidade e inteligência coletiva. Baiano, Paxeco ministrou e participou de mais de 50 treinos na área do desenvolvimento pessoal nos últimos seis anos, que acumulou mais de 5 mil inscritos. No ano passado, fundou em Portugal, o Okei Institute e se tornou referência em Portugal e na Europa na área de formação e desenvolvimento pessoal e profissional.





SERVIÇO

Auto Desenvolvimento Pessoal – Método MAP por Alex Pacheco

Dias: 24 a 26 de maio

Onde: Gran Hotel Stella Maris

Inscrições: (71) 9 9965-4086 ou pelo e-mail info.mapsalvador@metodoap.pt

Mais informações: www.okeiinstitute.com