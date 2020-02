Son, do Tottenham, fará cirurgia e pode perder resto da temporada

O técnico José Mourinho recebeu uma notícia preocupante para o Tottenham. Um dos destaques do time, o atacante Son Heung-min sofreu uma fratura no braço direito e terá que ser submetido a uma cirurgia, que será feita ainda nesta semana. O tempo de afastamento ainda não foi divulgado, mas o jogador sul-coreano deve ficar algumas semanas longe dos gramados.

Son se lesionou ainda no primeiro minuto do jogo do Tottenham contra o Aston Villa, no último domingo (16). Ainda assim, seguiu em campo e, mesmo machucado, anotou dois gols para os Spurs - um deles nos acréscimos - e ajudou a equipe a sair com a vitória por 3x2, de virada.

???? Comunicado Médico



Heung-Min Son fará uma cirurgia nesta semana para tratar uma fratura no braço direito, ocorrida contra o Aston Villa.



Depois, a equipe médica avaliará as opções para a recuperação de Son, que deve ficar afastado por algumas semanas. #COYS #VamosSpurs pic.twitter.com/VDdLTNB4bi — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) February 18, 2020

Com a operação, o jogador será certamente desfalque nesta quarta-feira (19), no duelo contra o RB Leipzig, partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista coletiva, Mourinho não foi otimista e deu a entender que não espera o retorno do atacante nesta temporada. "Se ele jogar uns dois ou três jogos será porque ele [o assessor de imprensa do Tottenham, que estava na coletiva] está sendo muito otimista. Não conto mais com Son", afirmou.

Além do sul-coreano, o Tottenham também não pode contar com o atacante Harry Kane, que sofreu uma lesão muscular em janeiro e ainda não tem data prevista para voltar a jogar.