Sondagem da União Brasil reafirma fragilidade de tática usada contra ACM Neto

Novo levantamento encomendado para consumo interno da União Brasil aponta o naufrágio da estratégia até agora adotada pelos dois principais adversários do candidato do partido ao governo da Bahia, ACM Neto, com objetivo de desgastá-lo e reverter a ampla vantagem do ex-prefeito de Salvador. De acordo com a sondagem feita com 2.021 eleitores entre os últimos dias 9 e 15, Neto iniciou a campanha oficial com desempenho semelhante ao detectado nos meses que antecederam o período eleitoral. No cenário espontâneo, quando não há lista com nomes dos concorrentes, o percentual atribuído a ele é cerca de três vezes maior que a soma das intenções de voto de Jerônimo Rodrigues (PT) e João Roma (PL).

Fora do retrovisor

A distância de Neto para os rivais chega a quase cinco vezes mais no recorte realizado apenas com o eleitorado da capital. Já entre os entrevistados do interior que manifestaram espontaneamente a preferência, a margem diminui, embora permaneça duas vezes e meia acima de Jerônimo e Roma juntos.

Nem sobe e nem sai de baixo

Além de indicar a fragilidade da tática de atacar a independência de ACM Neto em relação à disputa presidencial, a pesquisa interna da União Brasil mostra que Jerônimo Rodrigues e João Roma ainda patinam no trampolim montado por eles para tentar ganhar impulso. No caso, a associação com os respectivos cabos eleitorais, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Assim como no levantamento espontâneo, ambos aparecem estagnados no estimulado, onde a frente de Neto para os demais candidatos supera os 40 pontos. Mesmo se incluir na conta conjunta o número de brancos, nulos e indecisos, o ex-prefeito tem 25 pontos de folga.

Zona cinzenta

A sondagem também revela um cenário imprevisível na briga pelo Senado. Em busca do segundo mandato, Otto Alencar (PSD) mantém larga vantagem sobre os concorrentes diretos: o deputado federal Cacá Leão (PP), apoiado por Neto, e a médica bolsonarista Raíssa Soares (PL). Entretanto, 86,4% entrevistados na espontânea disseram não saber em quem votarão. Na estimulada, o percentual de indecisos beira 30%, fatia que pode decidir o jogo e será disputada até a reta final.

No limite

Após o ultimato imposto a Jerônimo Rodrigues pela Justiça Eleitoral, o petista entregou o programa de governo. O documento de 124 páginas foi disponibilizado ontem à noite no sistema de divulgação de candidaturas do TSE. Antes, ele havia encaminhado apenas a capa, enquanto o restante dos candidatos já tinha enviado o plano completo ao tribunal.

Pista lotada

O balanço de candidaturas registradas na Bahia confirma as estimativas de explosão numérica na corrida do Legislativo, causada pelo fim das coligações proporcionais. Ao todo, há 737 inscritos na fila de deputado federal, contra 503 de 2018. O que corresponde a um salto de 46%. Na de estadual, o boom foi de 36%. Quatro anos atrás eram 643. Agora são 879.