Sonho de uma Noite de Verão na Bahia está de volta ao Teatro Gregório de Mattos

Misturar Shekespeare com axé music, pagode, ijexá e samba reggae pode parecer uma temeridade. Mas a fusão, nas mãos hábeis do diretor teatral pernambucano João Falcão, 61 anos, resultou no engenhoso e divertido musical Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, que volta a cartaz nesta sexta (11), em curta temporada, no Teatro Gregório de Mattos.

Da comédia clássica do autor inglês, a dramaturga Adriana Falcão, que assina a adaptação, mantém a espinha dorsal : os reis Titânia e Oberon (Ana Mametto/Leandro Villa), acompanhados do duende Puck e de quatro fadas, saem do Olimpo para conferir se realmente existe gente na terra.

A busca acontece em pleno Carnaval baiano, oferecendo os motes para delírios e desdobramentos inusitados – disputas entre empresários de axé e políticos, cantoras divididas entre o sonho do sucesso e do amor e aquela energia contagiante da folia. Tudo costurado por uma trilha sonora com sucessos que embalaram muitos carnavais e que foram escolhidos a dedo para dialogar com as cenas.

Um exemplo: quando Titânia vai ao Curuzu em pleno sábado de Carnaval e não quer papo com o enciumado Oberon: “Não me pegue não, não não, me deixe à vontade”, canta a rainha deslumbrada com a beleza do Ilê Aiyê. A direção musical do espetáculo é assinada por Yacoce Simões e executada ao vivo por uma banda.

Além da costura sutil entre texto, música e poesia - com o próprio Shekaspeare em cena - o elenco afiado é o grande destaque da montagem do Coletivo 4, viabilizada pelo edital Fábrica de Musicais. Nesta temporada, o ator Leandro Villa entre no lugar de Rafael Medrado, com o desafio de entregar a mesma química com Ana Mametto. Os atores Evelin Buchegger, Leandro Villa e Mariana Borges também entraram no time.

“Teatro tem graça porque é vivo. E se está vivo, está em transformação. Gosto de aproveitar isso ao máximo e às vezes mudo de um dia para o outro”, afirma João Falcão, que adianta que acrescentou um novo diálogo entre o casal principal, baseado numa canção de Lupicínio Rodrigues.

Serviço

O quê: Sonho de uma Noite de Verão na Bahia

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Barroquinha)

Quando: Sextas e sábados, 19h, e domingos, 16h e 19h, até 3 de novembro

Ingresso: R$ 40 | R$ 20

Vendas: Sympla e local