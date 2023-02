Sonhos de Carnaval EP 03: Carla Perez e o amor por Bell Marques

Na humilde opinião desse repórter que escreve aqui é o maior e melhor puxador de trios da história do Carnaval.

Quem aqui não ama Bell Marques? O cantor e compositor que fez história com o Chiclete com Banana e hoje segue estouradíssimo em carreira solo. E ao longo dos seus mais de 40 carnavais, Bell acumulou fãs de todas as idades, épocas e classes sociais.

Daí você tira que os fãs de Bell não se resumem a mim, você que tá escutando ou o seu vizinho que coloca Chiclete com Banana estourando na caixa de som num domingo de sol. Todo mundo é fã de Bell. Inclusive Carla Perez é fã de Bell.

E de novo, isso não é novidade. Mas quando a gente fala de Carla Perez, uma figura marcante pra música da Bahia, e que esse ano inclusive vai ter trio infantil no Carnaval, a gente pode esquecer que Carla Perez em algum momento era só Carla, uma pessoa comum.

Muito antes do É O Tchan, de se casar com Xanddy e de consolidar sua carreira de dançarina e artista, ela já foi mais uma foliã naquele formigueiro de gente atrás do trio de Bell Marques, ainda com o Chiclete com Banana. Essa história se passa há quase 40 anos, quando Carla tinha uns seis ou sete anos de idade.

Confira a história completa nesse episódio especial do podcast do CORREIO.

Esse episódio teve produção, narração e edição feitas por Vinícius Harfush.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.