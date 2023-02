Sono, ao contrário que pensamos, não é só para recarregar energia

De acordo com a revista científica Sleep Epidemiology, cerca de 66% dos brasileiros dormem mal e, em outros países, o cenário não é muito diferente. Por isso, surgiram cientistas especialistas no sono e o Brasil possui um importante centro de estudos da área, que é o Instituto do Sono, fundado em 1992 em São Paulo.

E, para que as pessoas deem mais atenção a essa necessidade que é dormir, já existe até o Dia Mundial do Sono, 18 de março, criado pela Sociedade Mundial do Sono (World Sleep Society). Na Bahia, um dos especialistas em sono é o médico Caio Marcos, graduado na Unifacs e com capacitação pelo Instituto do Sono.

Nesta conversa com o CORREIO, o médico falou sobre a importância do descanso noturno e as consequências que a privação de sono pode trazer. Segundo Caio Marcos, estudos recentes mostram que até o Alzheimer e algumas formas de demência estão relacionadas à privação do sono. O médico também chama a atenção para o que é exatamente a insônia, já que este é o mais conhecido dos transtornos do sono. Mas, na verdade, há mais de 80 variações desses transtornos.

Popularmente, se diz que o sono é uma maneira de "recarregar as baterias". É isso mesmo?

A ideia geral é de que o sono é o espaço necessário para recuperar as energias daquilo que produzimos durante o dia. Mas o sono é uma segunda forma de atuação do nosso corpo. Durante o dia, precisamos realizar uma série de atividades. O corpo então direciona a energia para essa atividades. E, durante a noite, há outros processos que são essenciais, mas não são apenas um recarregar de energia. O sono é como se fosse um modo de funcionamento do corpo diferente do funcionamento de dia. Há um modo de funcionamento do corpo para as atividades diurnas e, o sono é um segundo modo de funcionamento para as atividades que acontecem à noite.

Que atividades nosso corpo realiza durante o sono e que consequências há para uma noite mal dormida?

A primeira atividade é o processamento das emoções. Durante o dia, coletamos uma série de informações e, à noite, o cérebro processa as informações e as consolida. Então, são consequências comuns da privação de sono: aumento da irritabilidade e da impulsividade, como decorrência da falta de processamento das emoções. Há uma série de consequências: a pessoa tem capacidade de atenção menor e se torna mais impulsiva. Então, vai precisar de mais tempo de trabalho para realizar uma atividade. Há ainda a reparação imunológica.

Então, durante a noite há uma intensificação de vários processos relacionados ao sistema imunológico, onde eles fazem processo de detoxificação do que a gente chama de "excessos metabólicos".

E o que ocorre se não nos livramos desses excessos?

Durante o sono, nos livramos do excesso de substâncias que o corpo produziu. Essa substância é "recolhida" à noite. Esse processo de não "retirar o lixo" durante a noite [em caso de privação de sono] é um acúmulo de substâncias relacionadas aos danos iniciais do processo que depois 30 ou 40 anos desenvolvem um risco de demência e outras disfunções cognitivas relacionadas a isso. Então, hoje, uma das teses que tem ganhado mais evidência é de que há relação do sono com Alzheimer e com a demência.

Existe tempo de sono adequado? Ou varia de pessoa para pessoa?

A necessidade de sono tende a mudar durante a vida. Um bebê tem uma quantidade próxima a 18 horas. Depois, na infância, chega a dez ou 12 horas. Na idade adulta, a gente tem uma variação. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas adultas jovens estão em uma média de 7 a 9 horas. Mas isso é um adulto jovem. À medida que envelhece, a necessidade diminui. Um dos adoecimentos mais comuns entre idosos é que eles acreditam que precisam ainda de oito horas de sono. Mas às vezes, bastam cinco ou seis horas.

Eles [os idosos] então acham que têm um problema no sono e essa crença de que há um problema acaba gerando relamente problemas para dormir e passam, por exemplo, a usar medicação sem necessidade.

Quais os sinais que o corpo emite de que há privação de sono?

Aí, existem sinais do que é necessário pra gente. O principal alerta é em relação a como nosso corpo responde durante o dia. Se durante o dia você fica sonolento, diminui sua concentração, aumenta a impulsividade, isso são sinais de que a quantidade de horas de sono que você tem não é suficiente. E a gente baliza isso pela idade da pessoa. Se o tempo de sono da pessoa está muito distante da média de sua idade, há uma grande chace da pessoa estar em privação de sono.

O que caracteriza a insônia? Ficar algumas noites sem dormir é insônia?

A insônia é uma dificuldade de iniciar ou manter o sono. Ou, ainda, despertar antes do que seria esperado, podendo ter duas características: isso pode ser objetivo, ou seja, a pessoa dorme menos do que precisa, ou, ainda, pode ser qualitativo: a pessoa até dorme a quantidade que precisa, mas ela tem a percepção de que o sono não foi reparador. Isso precisa acontecer por pelo menos três meses. Se não, não é insônia crônica. O outro detalhe é ter uma oportunidade adequada de sono. Isso que dizer que uma pessoa workaholic que vai dormir às duas de manhã e precisa acordar cedo para trabalhar, por mais que tenha sonolência e irritabilidade, não teve a oportunidade adequada de sono. Percebemos isso quando perguntamos a ela como fica o sono nas férias. Como é o sono no fim de semana? Então, às vezes, a pessoa não tem isônia, mas o que não tem é oportunidade de dormir, por vários fatores. Às vezes, o problema é o estilo de vida e não um transtorno de sono.

Empresa cria aplicativo para auxiliar o sono

Uma startup brasileira, a SleepUp, lançou um aplicativo que funciona como uma terapia digital para auxiliar na qualidade do sono.



A empresa realizou uma parceria com redes de farmácia para que farmacêuticos profissionais acompanhem o tratamento do usuário. Inicialmente, o cliente precisa passar por uma triagem na rede parceira. Em seguida, realiza o cadastro e escolhe o plano a que vai aderir.



O plano de Terapia do Sono permite a realização de sete testes clínicos, além da terapia digital. Um outro plano inclui ainda uma avaliação com um psicólogo. A opção mais completa oferece um kit domiciliar para um teste do sono. O cliente leva o equipamento para casa, o utiliza por uma noite e o devolve na farmácia, para que o sono seja avaliado. Os preços dos planos variam de R$ 22,50 - para um mês de uso - até R$ 450, que dá direito a um ano de uso e a exame domiciliar.



A empresa realiza a capacitação em sono para farmacêuticos e os ensina a operar o teste domiciliar. Em Salvador, a rede Pague Menos deverá ser incluída em breve como parceira do SleepUp.