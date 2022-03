Sophie Turner está grávida do segundo filho com Joe Jonas

De acordo com o portal americano In Touch Weekly, Sophie Turner e Joe Jonas estão esperando o segundo filho. O portal ouviu fontes próximas do casal que falaram sobre o assunto. Eles informaram que embora a atriz "esteja orgulhosa de sua barriga", ela é uma "pessoa reservada e não fará um anúncio oficial sobre a gravidez até que ela esteja pronta".



Essas mesmas fontes também afirmam que Sophie Turner já está na metade da gravidez, ou seja, o segundo filho do casal deve nascer no próximo verão norte-americano. Os rumores sobre a gravidez surgiram em fevereiro, após a atriz ter sido fotografada com a barriga à mostra.



De acordo com fontes ouvidas pelo US Weekly, em novembro de 2020, quatro meses depois do nascimento da primeira filha do casal, Sophie e Joe já estavam falando em um segundo bebê. "Joe e Sophie já estão tentando ter outro bebê", afirmou a fonte não identificada a revista. "Eles estão muito animados para a aumentar a família. A chegada da primeira filha os deixou muito próximos, e eles querem ter uma grande família juntos".