Sorriso na plateia e no bolso: Festival Bloco de Notas com 40% de desconto

O Bloco de Notas existe há quatro anos e sempre foi um dos principais vetores de fomento à cena de stand up comedy na Bahia. O formato você já conhece: o artista chega ao palco na cara e na coragem e leva temas de seu cotidiano para tirar risos da plateia. Na sexta-feira (2), o Bloco de Notas dá um passo além e vira festival, ocupando a Sala Principal do Teatro Castro Alves a partir das 21h, com mais de 10 artistas da terra se apresentando.

Entre os nomes confirmados para a primeira edição do Festival de Stand Up Bloco de Notas estão Matheus Buente, João Pimenta, Renata Laurentino, Tiago Banha, Daniel Ferreira, Ivan Santos, Juninho Brandão, Samuel Belmonta, Brida Aragão, Lucio Urbanetto e Pedro Duarte. Os valores da inteira custam de R$ 60 a R$ 80 - e quem tem Clube CORREIO ganha desconto de 40% no valor.

O festival traz artistas com diferentes trajetórias, textos e vivências. Brida Aragão começou a trabalhar com comédia no meio da pandemia e já conhecia o Bloco de Notas, que classifica como a melhor noite de Salvador. Hoje, ela faz parte do elenco.

"A importância é imensa por ser o show mais antigo da cidade, uma noite importante que revelou vários comediantes da cena. Eu comecei lá, é a melhor noite de salvador. Sempre quis estar aqui desde quando comecei, na pandemia. É importante ver nesse lugar. Falo de religião, relacionamento, mal de homem, do que a mulher espera no relacionamento. O Bloco tem espaço para isso tudo", contou.

Brida Aragão começou admirando o Bloco de Notas e agora faz parte do elenco do Festival (Foto: Marcos Musse/Divulgação/@mussefoto)

Outra atração da noite, Ivan Santos também aproveita de seu trabalho para falar de temas sérios como a gordofobia e a intolerância religiosa. Ele diz que o Bloco de Notas é importante para expandir a cena dda comédia que já é rica, mostrando para o público que também há muita qualidade nos artistas da casa.

"Esse festival fomenta a produção de comédia em Salvador, outras pessoas produzindo e enveredarem para o lado da comédia stand up", comenta. Ele fala sobre o seu show e a maneira de trazer temas sérios para dentro do humor.

"Levantar essas pautas é importante porque ajuda a gente a colocar coisas pra fora. É um tratamento, que não substitui a análise, mas ajuda a colocar muitas neuras pra fora. O riso é bom. Gordofobia é um problema sério, que desencadeia uma série de truamas e as pessoas se identificarem com os assuntos que levanto pode ajudar", complementou Ivan.

Ivan Santos fala combate a gordofobia, racismo e intolerância religiosa com seu trabalho (Foto: Mariana Gomes)

Para o festival, os comediantes trarão seus textos já preparados e testados durante o ano - a ideia é garantir as risadas dessa maneira. Renata Laurentino comentou sobre a importância de um festival que iniciou de maneira independente ocupar um espaço simbólico como o Teatro Castro Alves.

"Vem ganhando força e já é o principal show da Bahia. Ter no espaço como o TCA, muito importante, é massa tê-lo ali. Cada humorista tem uma ótica única e acredito que estar ali dá um alcance maior de público para as pessoas conhecerem melhor a cena", afirma a humorista. Os ingressos para o show são vendidos no Sympla e na Bilheteria do Teatro Castro Alves.

