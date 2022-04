Sorteio da Copa do Mundo: Brasil pega Sérvia, Suíça e Camarões

O caminho do Brasil na Copa do Mundo de 2022 está traçado. A Fifa sorteou nesta sexta-feira (1º), em Doha, no Catar, as chaves para a competição, que começa no dia 21 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro. E a Seleção já sabe quem serão os primeiros adversários na busca pelo hexacampeonato mundial.

Líder do ranking, a equipe do técnico Tite ficou no Grupo G e terá como rivais a Sérvia e a Suíça - reeditando a fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia - além de Camarões.

A estreia no Catar será contra os sérvios, no dia 24 de novembro. Há quatro anos, o Brasil fechou a primeira etapa diante dos rivais e venceu por 2x0, gols de Thiago Silva e Paulinho.

O duelo contra os suíços será o segundo e está marcado para o dia 28. Na Copa de 2018, a equipe canarinha pegou a adversária na estreia e, com uma pintura de Coutinho e um gol polêmico de Zuber, a partida terminou em 1x1.

Em seguida, a Seleção encara Camarões, no dia 2 de dezembro. O mais recente encontro dos países em uma Copa foi em 2014, disputada no Brasil. O duelo, no Mané Garrincha, em Brasília, foi válido pela última rodada da fase de grupos e teve goleada anfitriã: 4x1, com dois gols de Neymar - Fernandinho e Fred também marcaram, e Matip descontou.

Nas oitavas de final, caso se classifique, o Brasil pode ter como adversário Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul, integrantes do Grupo H.

Jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Sérvia (24/11)

Brasil x Suíça (28/11)

Camarões x Brasil (2/12)

O jogo de abertura da Copa será Catar x Equador, no dia 21 de novembro, no estádio Al Bayt. Os equatorianos caíram na posição A2. Completam o Grupo A, dos anfitriões, as seleções do Senegal e Holanda.

A fase de grupos vai até o dia 2 de dezembro, sempre com quatro jogos por dia. A final é no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium. Veja a programação do Mundial abaixo, já no fuso horário de Brasília.

As datas da Copa do Mundo de 2022:

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia, às 7h, 10h, 13h e 16h)

21 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia, às 7h, 10h, 13h e 16h) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia, às 12h e 16h)

3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia, às 12h e 16h) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia, às 12h e 16h)

9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia, às 12h e 16h) Semifinais: 13 e 14 de dezembro (às 16h)

13 e 14 de dezembro (às 16h) Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro (às 12h)

17 de dezembro (às 12h) Final: 18 de dezembro (às 12h)

Para o sorteio, a Fifa se baseou na versão mais recente do ranking de seleções, que foi divulgado na última quinta-feira (31). O Brasil apareceu como líder pela primeira vez desde agosto de 2017, depois de ultrapassar a Bélgica.

Assim, a Seleção ficou no pote 1, ao lado de outras seis equipes do top 8: Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. Vale lembrar que a Itália, 6ª colocada, não se classificou para a Copa. Completando o grupo dos cabeças de chave estava o Catar, que, por ser o país anfitrião, foi direto para o Grupo A.

Confira os grupos da Copa do Mundo de 2022:

Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda



Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Repescagem europeia (vencedor de País de Gales x Escócia/Ucrânia)

Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia



Grupo D:

França

Repescagem 1 (vencedor de Peru x Austrália/Emirados Árabes)

Dinamarca

Tunísia



Grupo E:

Espanha

Repescagem 2 (vencedor de Costa Rica x Nova Zelândia)

Alemanha

Japão



Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia



Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões



Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul