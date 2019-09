Sorteio da Copa do Nordeste 2020 é nesta quinta; veja detalhes

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2020 será realizado na noite desta quinta-feira (26), em Aracaju. Bahia e Vitória são os representantes baianos no torneio, após a eliminação da Juazeirense na fase preliminar.

Assim como em 2019, o Nordestão terá dois grupos com oito times em cada, e os clubes de uma chave enfrentarão os da outra. O sorteio será dirigido de modo que rivais do mesmo estado ficarão em grupos diferentes para garantir a realização de clássicos. A exceção é Pernambuco, onde há três grandes. Neste caso, Sport e Santa Cruz irão para lados opostos e o Náutico, por ter pior ranking na CBF, será sorteado.

O retorno do Sport, após dois anos ausente por opção, é a maior novidade da edição do ano que vem.

A fase de grupos terá jogos só de ida, com oito rodadas ao todo, e os quatro melhores de cada grupo avançarão para o mata-mata, também em partida única nas quartas de final e nas semifinais. A final será em ida e volta.

Os potes do sorteio foram separados de acordo com o ranking da CBF e cada grupo terá dois times de cada pote. No 1 estão Bahia, Sport, Vitória e Ceará. No 2, Santa Cruz, CRB, Fortaleza e Náutico; o pote 3 é composto por ABC, CSA, Botafogo-PB e América-RN; e o 4 tem Confiança, River, Imperatriz e Frei Paulistano-SE.

O Fortaleza é o atual campeão, e o Vitória é maior vencedor do torneio, com quatro títulos. Bahia e Sport, com três cada, tentam alcançar o Leão.