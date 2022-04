Sorteio da Copa: potes, regras e tudo o que você precisa saber

O caminho do Brasil rumo ao hexa começará a ser desenhado nesta sexta-feira (1º). O sorteio dos oito grupos da Copa do Mundo do Catar será realizado pela Fifa a partir das 13h, em Doha. E há possibilidades reais de grupo da morte, com chances de Alemanha ou Holanda aparecerem no caminho da equipe canarinha.

Todo o sorteio é baseado na versão mais recente do ranking de seleções, que foi divulgado na última quinta-feira (31) pela entidade máxima do futebol. Pela primeira vez desde agosto de 2017, o Brasil aparece como líder, depois de ultrapassar a Bélgica.

Assim, a Seleção estará no pote 1, ao lado de outras seis equipes do top 8: Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. A Itália, 6ª colocada, é a exceção, já que não se classificou para a Copa. Completando o grupo dos cabeças de chave está o Catar, que, por ser o país anfitrião, vai direto para o Grupo A.

Por causa do ranking, um grupo mais complicado pode ser realidade. A Holanda, potência do futebol mundial, ocupa a 10ª posição, enquanto a tetracampeã Alemanha é a 12ª. Portanto, estão no pote 2 e podem ser uma das adversárias do Brasil ainda na fase de grupos. Além da fortíssima dupla, estão no mesmo pote: Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia.

No pote 3, aparecem Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos e Tunísia. E, no pote 4, estão Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e os três classificados da repescagem. Esses últimos sairão de jogos em confronto único, em junho. Os duelos serão entre Costa Rica x Nova Zelândia; País de Gales x Escócia/Ucrânia; e Peru x Austrália/Emirados Árabes.

Como funcionará?

Primeiro, serão sorteados os cabeças de chave - ou seja, as seleções presentes no pote 1. Em seguida, os demais potes. Cada país preencherá, em ordem, as vagas dos grupos de A até o H.

Haverá, porém, algumas restrições. A primeira delas tem relação com os europeus, e serve para que um grupo não tenha representantes do continente demais ou de menos. É obrigatório que todos os oito grupos tenham pelo menos uma seleção da Europa e, no máximo, duas. Dessa forma, já é possível calcular que cinco chaves terão dois europeus, enquanto outras três terão apenas um.

Nenhum dos outros continentes poderá ter dois representantes no mesmo grupo. Assim, o Brasil e a Argentina não poderão encontrar nesta etapa nem o Equador e nem o Uruguai. Já o Catar, por exemplo, não pode enfrentar outro asiático.

O bloqueio entre países do mesmo continente também funcionará para quem vier das repescagens. Por exemplo: o vencedor de Peru x Austrália/Emirados Árabes não poderá ingressar no grupo do Brasil ou de uma seleção asiática.

É justamente essa indefinição das três últimas vagas que aumenta as chances de grupo da morte. Se a repescagem fosse antes do sorteio, País de Gales, Ucrânia ou Peru estariam no pote 3, em caso de classificação. Mas, como será depois, as vagas que esses países disputam são do pote 4.

Assim, quem passar cai, teoricamente, em um grupo mais duro. Desta forma, é possível um grupo, por exemplo, com França, Alemanha, Japão e Peru. Ou Brasil, Holanda, Senegal e País de Gales.

A Copa do Mundo, vale lembrar, será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O período foi modificado por causa do forte verão no Catar nos meses de junho e julho. Mesmo com a mudança para o inverno, todos os estádios do Mundial serão climatizados.

Horário

O evento começa às 13h de sexta-feira (1º), no Centro de Exibição e Convenção de Doha, capital do Catar

Transmissão

A Globo transmite na TV aberta, enquanto o SporTV vai exibir o sorteio na TV fechada.

Como ficaram os potes: