Sorteio da Libertadores e Sul-Americana: horário e onde assistir

A largada para a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana será dada nesta segunda-feira (27). Os sorteios das competições serão realizados a partir das 21h, em cerimônia na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. O evento será transmitido pelo canal ESPN, na TV fechada, e pelo YouTube e Facebook do SBT.

O primeiro torneio a ser definido é a Sul-Americana. América-MG, Botafogo, Goiás, Fortaleza, Bragantino, Santos e São Paulo são os representantes do Brasil no páreo. Os sete, assim como outros 25 times do continente, foram divididos em quatro potes, de acordo com o ranking de clubes da Conmebol. A exceção são as equipes eliminadas da fase prévia da Libertadores, que necessariamente estão no pote 4.

Os 32 clubes serão divididos em oito grupos de quatro, sendo que times do mesmo país não podem cair na mesma chave. A exceção, mais uma vez, são os clubes que caíram na pré-Libertadores. Dessa forma, o Fortaleza pode ficar na chave de outra equipe brasileira.

O primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. Quem ficar em segundo encara os terceiros colocados dos grupos da Libertadores por uma vaga nas oitavas. A final da Sul-Americana acontecerá em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de outubro

Pote 1: São Paulo, Santos , Peñarol, LDU, Estudiantes, San Lorenzo, Emelec e Santa Fé;

, Peñarol, LDU, Estudiantes, San Lorenzo, Emelec e Santa Fé; Pote 2: Botafogo, Bragantino , Guaraní, Universitario, Tolima ,Newell's Old Boys, Defensa y Justicia e Palestino;

, Guaraní, Universitario, Tolima ,Newell's Old Boys, Defensa y Justicia e Palestino; Pote 3: América-MG, Goiás , Blooming, César Vallejo, Oriente Petrolero, Danubio, Tigre e Estudiantes de Mérida;

, Blooming, César Vallejo, Oriente Petrolero, Danubio, Tigre e Estudiantes de Mérida; Pote 4: Fortaleza, Gimnasia y Esgrima, Tacuary, Puerto Cabello, Audax Italiano, Millonarios, Huracán e Magallanes.