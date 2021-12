Sorteio define grupos da Copa do Nordeste 2022; veja os confrontos

Os confrontos da Copa do Nordeste 2022 estão definidos. Em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (6), os grupos A e B do torneio regional foram formados.

Representantes baianos na competição, o Atlético de Alagoinhas ficou no grupo A enquanto o Bahia está no grupo B. Atual campeão baiano, o time do interior vai participar da competição pela primeira vez na história.

Ao todo, 16 equipes foram divididas em duas chaves com oito equipes cada. Os cabeças de chave foram Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport. O critério utilizado foi o ranking da CBF. Assim, os grupos ficaram da seguinte forma:

Grupo A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense, Globo-RN, Atlético de Alagoinhas e Sergipe



Grupo B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo-PB, Altos-PI, Floresta-CE e Souza-PB

Em 2022, o regulamento da competição segue o mesmo dos anos anteriores. Os times de um grupo enfrentam os do outro em jogos apenas de ida. Ao fim da primeira fase, os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final.

A fase quartas de final e semifinal acontecem em jogo único. Apenas a decisão será no sistema de ida e volta. A tabela detalhada com dias e horários das partidas ainda será divulgada pela CBF, mas a previsão é de que o torneio seja iniciado no dia 22 de janeiro.

Atual campeão, o Bahia é o maior vencedor entre os clubes que disputarão o Nordestão no próximo ano. O tricolor soma quatro títulos e está empatado com o Vitória. O Leão foi eliminado na pré-Copa do Nordeste e não participará da fase de grupos.

Entre os outros campeões aparecem ainda: Sport (três títulos), Ceará (dois títulos), Fortaleza, Sampaio Corrêa e Campinense (um título cada).