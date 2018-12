Sorteio define hoje adversário do Bahia na Sul-Americana 2019

O sonho do Bahia de conquistar um torneio internacional em 2019 vai começar nesta segunda-feira (17). A partir de 20h30, a Confederação Sul-Americana de Futebol vai sortear os confrontos da Copa Sul-Americana e as chaves da Copa Libertadores da América. A cerimônia será na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Pela fórmula do sorteio, os times do pote Norte, que tem Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, encaram na primeira fase os do pote Sul, formado por Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

O torneio coloca 44 equipes frente a frente em sistema de mata-mata. A partir da segunda fase, 10 times eliminados da Libertadores - os oito terceiros colocados e os dois melhores perdedores da fase preliminar - se juntam aos 22 que avançaram.

Hoje, 41 dos 44 times que iniciarão a primeira fase da Copa Sul-Americana já são conhecidos. Apenas três dos quatro representantes da Bolívia ainda não estão definidos. Por isso, já é possível simular os caminhos do Bahia.

Entre os times mais tradicionais que o tricolor pode pegar logo de cara estão os argentinos Independiente - maior vencedor da Libertadores, com sete taças -, Racing, Argentinos Juniors e o chileno Colo-Colo. Entre os menos badalados, destaque para o Defensa y Justícia, vice-líder do Campeonato Argentino. O Racing lidera.

O torneio começa no dia 5 de fevereiro. No entanto, as datas reservadas para a primeira fase vão até 2 de maio. A final, em jogo único, será dia 9 de novembro, em Lima. Assim como aconteceu neste ano, o Bahia será o único nordestino na Sul-Americana. Os outros brasileiros participantes são Santos, Corinthians, Fluminense, Botafogo e Chapecoense.

Em 2019, o Bahia participará da disputa pela sexta vez. A melhor campanha do tricolor na competição foi justamente na edição de 2018, quando foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético-PR nas quartas de final, em dois jogos marcados por muita reclamação e erros na utilização do árbitro de vídeo (VAR).