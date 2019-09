Sorteio define os grupos do Nordestão 2020; veja o chaveamento

Os grupos da Copa do Nordeste 2020 estão definidos. O chaveamento da competição regional foi conhecido na noite desta quinta-feira (26), durante cerimônia em Aracaju.

A fórmula do Nordestão segue a mesma de 2019: dois grupos com oito times em cada. Os clubes de uma chave enfrentarão os da outra em turno único. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a fase de mata-mata.

O sorteio do Nordestão foi feito de modo dirigido para que rivais de mesmo estado não ficassem no mesmo grupo. A única exceção ficou por conta de Pernambuco, que conta com três times. Pelo ranking da CBF, ficou definido que Sport - que volta a disputar a competição depois de dois anos -, e Santa Cruz ficariam em chaves diferentes, enquanto o Náutico, que tem pior colocação entre os três, foi sorteado e acabou caindo no grupo B, o mesmo do Santa Cruz

Representantes da Bahia no torneio, Bahia e Vitória ficaram nos grupos A e B, respectivamente. Terceiro time do estado, a Juazeirense foi eliminada na fase preliminar do Nordestão.

Sorteio

Os potes do sorteio foram separados de acordo com o ranking da CBF. Cada grupo recebeu dois times de cada pote.

No pote 1 estavam: Bahia, Sport, Vitória e Ceará. No 2, Santa Cruz, CRB, Fortaleza e Náutico; o pote 3 foi composto por ABC, CSA, Botafogo-PB e América-RN; e o 4, Confiança, River, Imperatriz e Frei Paulistano-SE, estreante na competição.

Com isso, os grupos ficaram da seguinte forma:

Grupo A: Bahia, Sport, Fortaleza, CRB, Botafogo-PB, ABC, River-PI, Frei Paulistano;

Grupo B: Vitória, Santa Cruz, Ceará, CSA, Náutico, América-RN, Confiança, Imperatriz;

A Liga do Nordeste ainda vai divulgar a tabela detalhada da competição, com dias e horários das partidas. O campeão do Nordestão 2020 ganha vaga direta nas oitavas da Copa do Brasil de 2021.

Este ano, o Fortaleza levou caneco de forma inédita. O maior vencedor do regional é o Vitória, com quatro títulos. Bahia e Sport, com três cada, tentam alcançar o Leão.