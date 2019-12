Sorteio define rivais dos times brasileiros na Copa Libertadores

Assim como a Sul-Americana, a Copa Libertadores da América de 2020 também teve o sorteio realizado na noite desta terça-feira (17), com a presença de oito representantes do futebol brasileiro.

Atual campeão do torneio, o Flamengo caiu no Grupo A ao lado de Independiente del Valle, Junior Barranquilla e um time a ser definido. Já o Santos, vice-campeão brasileiro, vai medir forças com Olimpia, Delfin-EQU e Defensa y Justicia. O Palmeiras, por sua vez, terá pela frente Bolívar, Tigre e um time da fase preliminar, que pode ser o rival Corinthians.

Outro representante brasileiro, o Grêmio, campeão em 2017, vai encarar Universidad Católica, América de Cali e um clube a ser definido, que pode ser o Inter. Quem também está na fase de grupos é o Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil, que vai pegar Peñarol, Colo-Colo e uma equipe da Bolívia. O São Paulo está junto com River Plate, LDU e Binacional-PER.

Corinthians e Internacional entram na segunda fase do torneio. O rival do Timão será o vencedor do duelo entre um representante da Bolívia e o Guaraní-PAR. Já o colorado pega uma equipe chilena que ainda será definida.

Clubes de um mesmo país não poderiam ficar na mesma chave, com exceção dos times vindos dos confrontos preliminares.

Veja os grupos da Copa Libertadores da América:

Grupo A

Flamengo, Independiente del Valle, Junior Barranquilla e G1

Grupo B

Palmeiras, Bolívar, Tigre e G2 (pode ser o Corinthians)

Grupo C

Peñarol, Colo-Colo, Athletico-PR e Bolívia 2

Grupo D

River Plate, São Paulo, LDU e Binacional-PER

Grupo E

Grêmio, Universidad Católica, América de Cali e G4 (pode ser o Internacional)

Grupo F

Nacional, Racing, Alianza Lima e Estudiantes de Mérida

Grupo G

Olimpia, Santos, Delfin-EQU e Defensa y Justicia

Grupo H

Boca Juniors, Libertad, Caracas e G3