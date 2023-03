Sorvetão é excluída de especial de Xuxa por ser bolsonarista, e Conrado se revolta

A eterna paquita Andréa Sorvetão será ausência no especial de 60 anos de Xuxa. O cantor Conrado, marido dela, se revoltou com a exlusão da esposa, que teria ocorrido pelo apoio dela a Jair Bolsonaro (PL), segundo o jornal Extra.

"Como se você pudesse apagar a história de alguém por sua posição política. Oi, Brasil. Somos e continuaremos sendo casados, de família tradicional, com todos os defeitos e evangélicos. Ah, e muito bolsonaristas", escreveu Conrado, nesta quarta (8), no Instagram.

Andréa também não participará das homenagens à Xuxa no Altas Horas, Que História É Essa, Porchat? e no documentário sobre a rainha dos baixinhos no Globoplay. O motivo foi o desentendimento entre as duas em 2021, quando a ex-paquita fez publicações em apoio a Bolsonaro.

Ela publicou um vídeo com Conrado em que faziam piada sobre serem um casal hétero, cristão e tradicional. Na época, a Rainha dos Baixinhos deixou de seguir Andréa nas redes sociais.

"Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Penso assim comigo: 'Eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela'", retrucou Xuxa ao assistir o vídeo.

"Essas pessoas eram preconceituosas, mas nunca demonstraram. Hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades", criticou a apresentadora.

A rixa com Sorvetão foi confirmada por outra ex-paquita, Lana Rhodes. Ela revelou que a colega acabou expulsa de um grupo delas no WhatsApp. "Tiramos uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão", disse em entrevista no BarbaCast, em fevereiro.