Sósia de Neymar arrasta multidão e força loja a fechar no Catar

O sósia de Neymar atacou mais uma vez. A 'cópia' do jogador se tornou um dos personagens da Copa do Mundo do Catar e vem confundindo dezenas de torcedores no Catar, enquanto o atacante está lesionado. Depois de fazer algumas 'vítimas' no jogo do Brasil contra a Suíça, dessa vez ele forçou uma loja a fechar por algum tempo.

O alvoroço aconteceu na visita de Eigon Oliver a um shopping em Doha. Dezenas de pessoas seguiram o 'Neyfake', tiraram muitas fotos e gritaram, acreditando ser o verdadeiro jogador.

A aglomeração de fãs foi tão grande que, quando o sósia visitou a loja da Puma - marca que patrocina o Neymar "de verdade" -, foi necessário fechar o estabelecimento. Mesmo com a entrada barrada, o público não se dispersou e continuou esperando por uma foto.

Quando a entrada de outros clientes foi liberada, a aglomeração foi total. Eigon, que tem mais de 960 mil seguidores no Instagram, precisou sair pelos fundos, conforme mostram imagens postadas por ele. 'Neyfake' teve até ajuda dos seguranças do shopping para caminhar.

O verdadeiro Neymar segue em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo. O atacante está fora do jogo contra Camarões, nesta sexta-feira (2), às 16h. Há a expectativa de retorno do camisa 10 nas oitavas de final.