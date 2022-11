Sósia de Neymar é tietado por 'fãs' em estádio de Brasil x Suíça

O atacante Neymar foi um dos desfalques do Brasil na vitória sobre a Suíça, por 1x0. Com uma lesão no tornozelo direito, o camisa 10 ficou no hotel da Seleção e não foi ao estádio 974 acompanhar a partida - que garantiu a vaga às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Uma parte do público, porém, achou que o astro estava por lá.

Um sósia do jogador apareceu na arquibancada e roubou a cena. Dada a semelhança, muita gente que se confundiu, pensando que ele fosse o verdadeiro Neymar. Foram vários pedidos de fotos e vídeos.

Tratava-se, porém, de Eigon Oliver, que já adota a figura do craque há anos e tem quase 800 mil seguidores no Instagram. Ele está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo e vem causando 'alvoroços' em diversos momentos. Além de ser tietado no jogo contra a Suíça, o sósia já causou tumultos até no transporte público de Doha.