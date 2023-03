Sósia de Richarlison volta atrás sobre beijo em Tina: 'Era resenha'

O mistério envolvendo a pessoa com quem Tina ficou no carnaval está de volta: Uma segunda sósia de Richarlison negou que tenha sido ele a beijar a ex-BBB, após ter gravado um vídeo confirmando anteriormente. A história começou depois que Tina afirmou no programa ter ficado com o jogador, que negou, afirmando que estava na Inglaterra na época.

Depois de afirmar que tinha sido ele a beijar Tina, Felipe Lima, do perfil @sosiadopombo_oficial, foi procurado pelo Extra, e voltou atrás dizendo que tudo não passava de "resenha". Ele, que já é sósia de Richarlison desde 2022, já foi notado pelo ídolo.

"Falei pela zoeira, pela resenha. Foi engraçado porque ela falou isso, mas todo mundo viu que o cara (Richarlison) não estava aqui no Brasil. O Richarlison compartilhou minha foto, começou a me seguir e eu mandei mensagem para ele. Agradeci e falei que era tudo resenha (sinônimo de brincadeira). Ele ainda não me respondeu. Mas se meu celular está tocando o dia todo, imagine o dele?", brinca.

Felipe Lima esteve no Camarote do Bar Brahma no primeiro dia de desfile das escolas de samba de São Paulo. A ex-BBB só foi para São Paulo no desfile das campeãs, no dia 25 de fevereiro.