Sósia diz que Pelé o ajudou a sair do alcoolismo: 'Só agradecer'

Sósia oficial de Pelé, Nicanor Ribeiro fez questão de prestar as últimas homenagens ao ídolo. Ele chegou à Vila Belmiro, onde acontece o velório do Rei, por volta das 13h30 desta segunda-feira (2) e falou sobre a morte do ex-jogador. O radialista disse sentir uma "enorme gratidão" por todas as oportunidades que recebeu graças ao eterno camisa 10.

"Pelé deixou um legado fantástico. Eu só tenho de agradecer a Deus por tudo o que ele fez na minha vida. Ele me tirou do alcoolismo e me tornou um atleta da São Silvestre. Só tenho de agradecer", disse, ao site ge.

Nicanor conheceu Pelé em 1996 e, após começar a ser confundido com o Rei, adotou a persona de sósia a partir de 2002. Ao longo desses anos, fez aparições, presença em eventos e até comerciais ao lado do Atleta do Século. De acordo com o radialista, foram três peças publicitárias com o tricampeão mundial.

"Fizemos três filmes juntos. Foram 20 anos dedicados a ele", afirmou. "Ele dizia: "É o seguinte, eu sou mais bonito que você." A gente se divertia muito, mas ele dizia que era mais bonito que eu", brincou.