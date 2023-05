Sotero Ambiental terá showroom com materiais recicláveis no II Fórum ESG Salvador 

Nos dias 30 e 31 deste mês, Salvador se tornará a capital da governança ambiental, social e corporativa, abrindo as portas para o II Fórum ESG Salvador, que reunirá por dois dias especialistas, executivos e autoridades que discutirão questões ambientais, sociais, governança e estratégias para engajar os mais variados setores da sociedade em torno do tema. O encontro será sediado mais uma vez no Porto Salvador e promoverá exposições, palestras e debates.

Diversas empresas atuantes na Bahia estarão presentes no evento. Entre as parceiras que mais uma vez fortalecem a realização do encontro está a Sotero Ambiental, empresa do grupo Solví, que atua na limpeza urbana de 48% de Salvador, a serviço da LIMPURB, através da coleta de resíduos sólidos urbanos, varrição de vias e praias e serviços complementares de roçagem, pintura, limpeza de encostas, entre outros.

Com os conceitos de ESG atrelados à raiz das suas atividades, a Sotero assumiu um compromisso com a difusão de práticas sustentáveis junto à sociedade soteropolitana. Atualmente a empresa conta com seis programas de Educação Ambiental, a exemplo do Projeto Praia Limpa, que realiza ações de sensibilização com banhistas e comerciantes para o descarte correto e seguro, bem como orientação para os riscos do descarte inadequado dos resíduos e consequências para saúde humana.

Já o programa Portas Abertas recepciona a comunidade para visitas técnicas em suas unidades, com o objetivo de propagar a educação em sustentabilidade e limpeza urbana. O Projeto Ecoescola, por sua vez, realiza ações de sensibilização, voltadas para gestores e estudantes com atividades lúdicas para a reflexão sobre o consumo consciente e descarte correto. O Projeto Sotero com Você atua em parceria com projetos sociais de colaboradores, aproximando-os de temáticas voltadas para Educação Ambiental. Além do Voluntariado, que é um dia destinado para a revitalização de comunidades carentes em nossa área de atuação.

Estande

Para o Fórum ESG 2023, a Sotero Ambiental estará presente em um estande em conjunto com a LIMPURB, onde o público poderá conferir um showroom feito de materiais 100% reutilizados, que mostrará como materiais recicláveis podem ser bonitos e atrativos. Além disso, a empresa doará de mais de 400 mudas para todo o público presente no local.

“Para nós é um orgulho fazer parte e ver prosperar um evento tão importante para a mudança de paradigmas no ambiente corporativo e sua influência na sociedade como um todo”, afirma o diretor regional do Grupo Solví, Ângelo Castro.

Neutralização de carbono

Pelo segundo ano seguido, a Battre, também do grupo Solví, estará comprometida com a neutralização das emissões de carbono do Fórum ESG e durante o evento receberá a certificação emitida pela Organização das Nações Unidas, referente à neutralização do equivalente a três toneladas de CO2 eliminados durante a edição 2022 do Fórum.

“As boas práticas em relação ao meio ambiente fazem parte do próprio DNA da Solví. Temos um sistema através da Battre, no Aterro Metropolitano Centro, em Salvador, que capta o gás metano, responsável pela destruição da camada de ozônio e transforma em energia limpa”, explica Ângelo Castro.

Bem como na edição 2022, durante a inscrição no Fórum deste ano, os participantes serão convidados a preencher um questionário, onde responderão a perguntas específicas com levantamentos prévios de dados do evento. Essas informações serão encaminhadas pela organização para a Battre, que realizará uma auditoria e, posteriormente, a neutralização das emissões de carbono. “Ficamos muito felizes em poder contribuir com essa causa, principalmente através da neutralização do dióxido de Carbono”, completa.

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Atlantic Nickel, Bracell, Contermas, Jacobina Mineração, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa e Unipar, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e SENAI CIMATEC, apoio do Sabin, Senac e Wilson Sons, parceria do Fera Palace Hotel, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.