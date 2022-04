Soteropolitanos seguem enfrentando transtornos causados pela chuva

Por causa do mal tempo que prossegue em Salvador, sirenes de evacuação em áreas de risco podem ser acionadas a qualquer momento pela Defesa Civil (Codesal). Nesta quarta-feira (20) elas voltaram a ser acionadas, no início da manhã, desta vez, no bairro de Sete de Abril, na localidade de Bosque Real.

Até o momento, nove delas alarmaram nos seguintes pontos: Capelinha, na região da Vila Picasso; Lobato, na localidade Voluntários da Pátria; Bom Juá, próximo ao Calabetão; São Caetano, na Baixa do Cacau; Alto da Terezinha, na comunidade de Mamede (acionada duas vezes); Castelo Branco, na região do Mamede;Calabetão; Sete de Abril, na localidade de Bosque Real.

Até o início da noite de quarta- feira (20), 102 famílias, que totalizam 257 pessoas, foram removidas de áreas de risco e encaminhadas para abrigos em escolas e creches da rede municipal nas comunidades de Vila Picasso (Capelinha de São Caetano), Voluntários da Pátria (Lobato), Baixa do Cacau (São Caetano) e Mamede (Alto da Terezinha).

Árvore cai no Cabula

As chuvas da madrugada de quarta também tiveram como consequências a queda de uma árvore na rua Almiro Mário de Almeida, na região do Cabula. De acordo com o morador Adalberto Damasceno Filho, as duas vias da pista passaram a manhã totalmente interditadas, desde a queda da árvore, por volta das 4h. A fiação elétrica não foi afetada.

Agentes da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) estiveram no local para liberar uma das pistas. De acordo com boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), mais duas caíram até às 13h30. A Seman informou que as demais ocorrências foram no final de linha do Pero Vaz e outra ainda no Cabula. Todas as ocorrências foram atendidas e as árvores removidas dos locais.

Outdoor despenca na Bonocô

Em outro trecho da cidade, um outdoor caiu na saída da passarela que dá acesso à estação do metrô, na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, durante a manhã de ontem (20). Os ventos fortes e a chuva provocaram a queda da placa, que tem uma estrutura de ferro e madeira.

Quem passou pelo local teve dificuldades para transitar, pois parte da placa caiu sobre a calçada e outra parte sobre a cobertura da passarela. Por conta do incidente, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) isolou o local até que o material fosse removido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), a responsabilidade pela retirada da placa é da empresa privada, dona do equipamento. No entanto, a própria Secretária fez a retirada do outdoor, ainda na manhã de ontem.

Muro desmorona em Monte Serrat

Parte do muro de uma residência na Travessa Rio São Francisco, em Monte Serrat, na região da Cidade Baixa, também cedeu por causa dos ventos e das chuvas fortes. Moradores disseram que acordaram de madrugada com o barulho da queda e que a estrutura já apresentava rachaduras.

Ninguém passava pelo local no momento do incidente, no entanto, a rua, que é estreita, foi tomada pelo entulho e os carros circulam com dificuldade. O muro pertence a uma residência particular e os donos ainda não foram identificados.

Diversos pontos de Salvador também sofreram alagamentos alagados, entre eles: Calçada, Boa Viagem, Caminho de Areia, Mares, Roma, Pituba, Pernambués, Costa Azul, Itapuã, Rio Vermelho Vila Ruy Barbosa, Brotas, Paripe, Fazenda Coutos, Periperi, Novo Marotinho e Bom Juá. A Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), uma das principais vias da cidade, foi totalmente tomada pela água da chuva.

Transporte marítimo segue interrompido pelo quinto dia

A Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa desde às 14:30 do último sábado (16), devido ao tempo chuvoso. Desde lá já se passaram cinco dias e ainda não há previsão de quando será retomado. O mesmo acontece com as escunas de turismo, que seguem sem operar.

A operação se torna inviável diante das condições desfavoráveis de navegação, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos. Já a travessia Salvador-Morro de São-Paulo vai continuar operando com conexão em Itaparica, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia Boletim de Notícias (Astramab).

Corpo de Bombeiros reforça plantão

Para atender todas as ocorrências relacionadas à chuva na Bahia, o Corpo de Bombeiros informou que toda a guarnição permanece de plantão 24h, pela central 193. A equipe é treinada para atuar em situações de busca e salvamento, resgate em estruturas colapsadas e resgates em meio líquido.

“Estamos com a prontidão reforçada, além do pessoal de sobreaviso em todos os nossos quartéis, desde que nos foi sinalizada que iriam ocorrer chuvas em diversas cidades da Bahia. Toda nossa tropa é capacitada para esses e outros tipos de resgates. Estamos prontos para atender os cidadãos com rapidez e segurança", diz o coronel BM Adson Marchesini, comandante-geral do CBMBA.

A recomendação dos bombeiros é que durante as chuvas as pessoas busquem se abrigar em locais seguros. Também é importante observar a movimentação do solo e o nível da água de rios e córregos. Deve-se evitar parar o carro perto de árvores ou postes, assim como se abrigar nessas estruturas, que podem cair por conta dos ventos fortes.

Acumulado

Entre 1º e 20 de abril já choveu 337,2 mm, segundo a estação de referência em Ondina, 18% a mais do que a média histórica para o mês que é de 284,9 mm. Os maiores acumulados de chuvas nas últimas 72 horas foram registrados no Mirante de Periperi (194,6 mm), Federação (193,9 mm), Ondina (193,8 mm), Centro (190,2 mm) e Engenho Velho de Brotas (183 mm), até às 16h40 de ontem.

A previsão para esta quinta-feira (21) é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra.

Na sexta-feira (22), o céu permanece nublado a parcialmente nublado com chances de até 80% de chuvas a qualquer hora do dia. O sábado (23) será de céu nublado com até 60% de chances de chuvas durante a noite. Já no domingo, o céu permanecerá nublado, com a chance de chuva aumentando novamente para até 80% com pancadas a qualquer hora do dia.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo