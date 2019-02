SóTocaTop estreia nova temporada com novidades; confira

O SóTocaTop foi renovado para sua segunda temporada e terá uma nova equipe de apresentadores: Wesley Safadão, IZA, Toni Garrido e Lucy Alves estarão à frente do programa. Com direção artística de Raoni Carneiro, a atração mistura músicas de todos os estilos e leva ao palco, todo sábado, novos artistas cantando seus sucessos. A reestreia está marcada para o início de março.

“Durante a primeira temporada, o palco do ‘SóTocaTop’ foi um reflexo de tudo o que as pessoas ouvem, com a cara e a energia do Brasil. Agora, a diversidade de estilos musicais sempre foi um dos nossos objetivos e se tornou uma característica do programa. Teremos representantes do Pop, da MPB, do forró e muito mais”, conta Raoni.

A temporada de estreia foi apresentada pela atriz Fernanda Souza e o cantor Luan Santana. A partir de agora, os quatro apresentadores serão divididos em duas duplas e se revezarão na apresentação do programa. IZA e Toni Garrido dão o pontapé inicial nas tardes de sábado.

SóTocaTop terá novos apresentadores (Foto: Gshow/Divulgação)

Wesley, que subiu no palco na primeira temporada para se apresentar, falou sobre a nova experiência ao Gshow: “Estou muito feliz com o convite e honrado. A responsabilidade é muito grande e estou muito motivado, é uma mescla de emoções e sensações. Será um desafio e darei meu melhor”.

A cantora IZA também já foi convidada para o programa na última edição e não escondeu a animação de voltar assumindo outra função. “Sou muito fã do programa e fui muito feliz em todas as vezes em que me apresentei na primeira temporada. Estar à frente do programa ao lado do Toni Garrido, que é meu amigo, um cara incrível, recebendo outros amigos no palco será uma grande festa, um desafio diferente”, conta a artista.

Toni Garrido é vocalista do Cidade Negra há mais de 20 anos (Foto: Érico Andrade/Gshow)