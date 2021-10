'Sou jogador de futebol e sou gay', afirma atleta australiano

Josh Cavallo, jogador que atua na primeira divisão da Austrália, deu um passo importante contra o preconceito no futebol. O lateral-esquerdo de 21 anos, do Adelaide United, publicou um vídeo emocionante nesta quarta-feira (27) no qual rompe o tabu e se declara homossexual. A atitude foi aplaudida e ganhou o apoio de jogadores da elite europeia.

"Há algo pessoal que preciso compartilhar com todos. Sou jogador de futebol e sou gay. Desde criança, sentia necessidade de me esconder, pois estava envergonhado. Envergonhado de que pudesse nunca fazer o que amo e ser gay. Tudo o que eu quero é jogar futebol e ser tratado como todos".

"Foi uma jornada chegar a este ponto da minha vida, mas não poderia estar mais feliz com a minha decisão de sair do armário. Tenho lutado com a minha sexualidade há mais de seis anos e estou feliz por poder revelá-la", disse Cavallo no vídeo, publicado na conta oficial do próprio Adelaide United.

O jovem contou como ser um jogador de futebol gay no armário o fez aprender a esconder seus sentimentos "para se encaixar no molde do jogador de futebol profissional" e descreveu como "crescer gay e jogar futebol foram dois mundos cujos caminhos nunca se cruzaram". Cavallo afirmou que queria mudar o silêncio com que outros jogadores vivem sua sexualidade, tornando-se o primeiro jogador de futebol de alto escalão a se declarar publicamente gay. "Eu vivi com a suposição de que esse era um assunto sobre o qual eu nunca poderia falar", disse.

O ex-jogador de futebol australiano Craig Foster, um proeminente ativista de direitos humanos, aplaudiu sua mensagem nas redes sociais. "Ninguém deveria ter que esconder quem é, a bola não se preocupa com cor, raça, religião, gênero ou sexualidade".

Apoio

Pouco tempo após o vídeo de Cavallo ser publicado, jogadores da elite do futebol europeu manifestaram apoio ao atleta australiano. Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, parabenizaram o jovem de 21 anos pela atitude.

"Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas gostaria de agradecer o passo que você deu. O mundo do futebol está muito atrasado e você está nos ajudando a seguir em frente", escreveu Piqué.

Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid e da seleção francesa, também saiu em apoio de Josh Cavallo. "Orgulho de você", escreveu o atacante vibrou ao lado de uma imagem com parte da mensagem divulgada por Cavallo.

Pau Gasol, lenda do basquete espanhol que se aposentou há algumas semanas, também apoiou a atitude do australiano: "Em 2021 isso não deveria ser novidade. Obrigado por este passo em frente para o esporte. Muito bem, Cavallo!"