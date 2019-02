"Sou um ninfomaníaco da moda que nunca alcança o orgasmo", disse Largerfeld

O diretor criativo da grife francesa Chanel, Karl Lagerfeld, alemão radicado em Paris, que morreu, ontem, sem causa divulgada, aos 85 anos, era conhecido por suas opiniões cheias de controvérsia.

Foram tantas que chegaram a ser reunidas no livro O Mundo de Acordo com Karl, publicado em 2013. Conheça algumas:

"Odeio conversas intelectuais com intelectuais porque só me importo com a minha opinião"