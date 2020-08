'Sou vampira e durmo no formol', diz Paula Toller, que completa 58 anos neste domingo

A cantora Paula Toller, que completa 58 anos neste domingo (23), brincou com os memes que sugerem que ela não envelhece. "Eles têm razão, sou vampira e durmo no formol", disse, em entrevista ao jornal O Globo.

Para Paula, o motivo para parecer sempre jovem tem a ver com disciplina. "As pessoas querem um creminho, uma explicação, né? Mas a verdade é que sou disciplinada. Malho todos os dias, corro, faço pilates, jogo tênis, pulo corda, pratico musculação", explicou.

Além disso, a genética também teria ajudado. O pai, contou, também tinha um visual jovem. Paula ainda revelou que já chegou a aplicar botox, mas que acabou desistindo.

"Botox eu já apliquei, mas falava sempre: 'Não me deixa com a sobrancelha de diabinho'. Até que um dia resolvi deixar para lá. Nunca fiz plástica e esqueço de passar creme no rosto", completou.