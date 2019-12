Sou Verão fecha 2019 com mais de 2.600 participantes

Em sua última edição no ano, o Sou Verão recebeu neste sábado, 28, na Praia de Tubarão - Paripe, 698 pessoas que se dividiram entre as práticas de patins, skate, frescobol, canoa havaiana e futevôlei, além dos atendimentos gratuitos oferecidos pela Vitalmed e Drogaria São Paulo.

Com saldo superior a 2.600 participantes ao longo das quatro edições já realizadas nesta 5ª temporada, o projeto se destaca pela oferta de esportes para a população baiana, nas praias da Barra – Porto e Farol – e Tubarão, em Paripe.

Estreando na canoa havaiana, a pedagoga Fabiana Ornelas, 42 anos, ao lado da amiga Luana Oliveira, 28, foram as primeiras a embarcar na aventura náutica. “É uma experiência fantástica! Admirar a paisagem da praia por outro ângulo traz uma sensação boa para quem pratica, além de ser um esporte diferente. Ficamos muito felizes com a oportunidade, tanto que já liguei para minha filha e contei”, avalia a educadora.

Veterana no esporte, a estudante Maria Eduarda, 12, escolheu os patins como esporte de Verão. “Vim com minha mãe, meu pai, um amigo e três primas. Ano passado nós fomos para São Tomé de Paripe, e aqui em Tubarão é a segunda vez esse ano”, relata a pequena estudante entusiasmada.

Chefe do grupo de escoteiros da região, o professor Miro Paixão, 50, reuniu uma turma mirim para curtir a manhã diferente. “Esporte traz saúde e desenvolvimento, ver um projeto bom e motivador como esse nos faz abraçar a iniciativa. Hoje trouxe parte da minha turminha para se divertir e eles já escolheram o skate como primeira opção”, explica.

Gratuito e aberto ao público de todas as idades, para participar do Sou Verão basta comparecer a um de seus balcões portando algum documento com foto. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto responsável. Para se exercitar, o projeto conta ainda com instrutores especializados e equipamentos de segurança, como joelheiras e capacetes.

Responsável por um grupo de seis jovens, o técnico em segurança do trabalho Gilmar Gomes, 44, ficou feliz em ver o projeto acontecer em Tubarão. “Vi a divulgação na internet e convidei a turma da rua para vir jogar futevôlei. É bom estimular a criançada ao esporte, assim eles saem um pouco do celular e curtem a rua”, confessa Gilmar que ainda aproveitou a oportunidade para receber uma massagem relaxante na tenda da Vitalmed.

Depois de jogar frescobol pela primeira vez, Caio José, 8, revelou um novo desejo: “Vou pedir para meu pai comprar um frescobol pra mim. Já estou aprendendo e achei bem legal”, disse o pequeno.

Cuidados com a Saúde

Doméstica aposentada, Maria das Graças Silva, 71, chegou cedinho à tenda da Drogaria São Paulo. “Fiz teste de glicemia e aferição de pressão. Aqui no bairro é preciso pagar para fazer isso, mas com vocês é de graça. Fiquei feliz em saber e vim logo cedo”, explica.

Comerciante na praia de Tubarão, o aposentado Osório Reis, 60, escolheu a massagem oferecida pela Vitalmed para relaxar o corpo e se preparar para o novo ano. “Estava passando aqui e vi o estande, comecei logo com a massagem para relaxar, mas quero também testar a glicemia e ver minha pressão. Quero que tudo esteja em ordem no próximo ano”.

Com programação prevista para todo o mês de janeiro, sempre aos sábados, a próxima edição do Sou Verão acontece no próximo dia 04/01, na praia da Barra – Porto e Farol. Para participar basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.

O Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e Uniftc.