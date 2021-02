South Park anuncia episódio especial sobre vacinação contra a covid-19

A vacinação contra a covid-19 será tema do desenho animado South Park, que anunciou um episódio especial sobre o tema. Após retratar a pandemia do coronavírus no The Pandemic Special, em 2020, South Park exibirá o episódio 'The Vaccination Special' no dia 10 de março, com uma hora de duração.

O anúncio foi feito no Instagram, no perfil oficial do desenho animado que teve a maior audiência nas TVs à cabo dos EUA por seis anos seguidos. A transmissão acontecerá no canal Comedy Central.

Segundo informações do site NME, o capítulo inédito mostrará os cidadãos da cidade de South Park tentando garantir as suas doses da vacina contra a Covid-19, mas um grupo militante anti-vacina tentará impedi-los.

A 23º e última temporada de South Park terminou em dezembro de 2019 e a 24ª temporada precisou ser adiada para 2021, por conta da pandemia do coronavírus. Ainda não há data de estreia confirmada até o momento. A séria animada criada por Trey Parker e Matt Stone foi renovada até a 26ª temporada.