Sozinho, homem invade prédio de madrugada e rouba quatro apartamentos em Jardim Armação

Um caso inusitado durante a madrugada desta quinta-feira (20) despertou preocupação em moradores do bairro Jardim Armação, em Salvador: quatro apartamentos no condomínio Residencial Paradiso, na Rua Gilberto Amado, foram invadidos e roubados. Até então, segundo a Polícia Civil (PC), a investigação indica que a autoria tenha sido de um único homem. Entre os pertences levados, há notebooks e cartões de crédito - alguns, inclusive, já estariam sendo usados pelo suspeito. Ainda de acordo com a PC, no momento do crime, as vítimas, que moram nos dois primeiros dos dez andares do prédio, estavam em casa, dormindo.

Os boletins de ocorrência já foram registrados e, no fim da manhã de quinta, os moradores foram ouvidos no local por agentes da 9ª Delegacia, na Boca do Rio. Porém, nenhum deles, assim como o síndico, quis conceder entrevista. Não se sabe ainda, também, como o criminoso acessou o condomínio, que, além de porteiro por 24 horas, conta com câmeras de segurança e cerca elétrica em parte de seu perímetro. A suspeita é que tenha sido a partir de um terreno baldio localizado aos fundos, mas a confirmação depende da conclusão da perícia.

Um condômino do terceiro andar e que reside em Armação há 13 anos afirma que, naquela rua, “às vezes, acontece assalto”, mas, dentro do residencial, nunca tinha havido. “Foi uma grande surpresa mesmo. Tá todo mundo muito preocupado, em choque”, conta, sem se identificar. Agora, ele vai passar a ficar em alerta. “Não deixar nada aberto na hora de dormir, estar mais atento quando chegar de madrugada...”.

A notícia também provocou espanto no casal gaúcho Lucas Feijó, 30 anos, e Paolla de Almeida, 31, que mora na Rua Anquises Reis e chegou a Salvador há apenas oito meses. Ambos afirmam estarem cientes da insegurança na capital baiana, porém, até então, não se sentiam intimidados. “A gente não teve nenhum motivo para se sentir inseguro aqui [...] Caminhamos tranquilamente à noite”, garante Lucas.

O condomínio no qual os dois profissionais de marketing digital vivem, igualmente ao que foi invadido, não dispõe de segurança privada - uma empresa já realiza patrulhamento em edifícios situados em três ruas da região. No entanto, agora, eles cogitam aderir ao serviço. “Eu sei que tem [patrulhamento] na rua, que cuida da segurança de outro condomínio. É até uma ideia interessante de a gente levar para o nosso”.

Policiamento

A maior parte dos relatos ouvidos na região indicam que o policiamento é insuficiente para inibir a prática de crimes. O comerciante Valter Santana, 39, trabalha em uma barraca de frutas na Rua General Bráulio Guimarães, onde, em fevereiro, duas ciclistas foram roubadas por dois homens de moto.

Segundo Val, como é conhecido, perto dali, há cerca de uma semana, uma mulher teve o cachorro roubado enquanto caminhava com o animal por volta das 6h. A Polícia Civil, entretanto, não encontrou em seus registros ocorrência do suposto caso. O comerciante diz ainda que o policiamento foi reforçado após isso, só que não dura muito tempo.

“Chega aí, tira foto [das ruas] e vai embora [...] Aí, Deus me livre e me guarde, chega um bandido agora, quem é que vai pegar? Só as câmeras aí”, reclama o comerciante.

Procurada, a Polícia Militar (PM) afirmou que “atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento” e que “o policiamento na região é realizado pela 39ª CIPM diuturnamente com o emprego de guarnições motorizadas, que fazem rondas ostensivas preventivas”.

A PM também afirmou que viaturas do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) “se sobrepõem ao policiamento dos setores, de acordo com a mancha criminal”. Além disso, informou que o patrulhamento tem sido intensificado, “com vistas a coibir ações delituosas de quaisquer naturezas, contando com o reforço e o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) - Rondesp Atlântico, que realiza constantes ações preventivas nas localidades”.



Moradores restringem circulação nas ruas

Nas ruas do bairro, as pessoas que trafegam, seja para se exercitar ou realizar afazeres como ir à padaria, costumam andar rápido e sem olhar para os lados. O comportamento já faz parte do ‘manual de estratégias’ seguido pelo casal que se identificou somente como Bernardo e Débora.

Diferentemente dos gaúchos Lucas e Paolla, Bernardo e Débora não andam pelas ruas à noite - nem nas primeiras horas da manhã. “De dia, aqui, eu não desço com relógio no braço, guardo o óculos no bolso. Lá, embaixo [na orla], eu boto tudo”, conta o homem. “Final de semana, de tarde, eu não desço de jeito nenhum pra andar. Às vezes, dia de semana, vem um grupo junto”, acrescenta à lista de táticas adotadas para fugir do perigo.

Residente em Jardim Armação há 11 anos, eles se queixam de que a insegurança aumentou de cinco anos pra cá e não se conformam com a ideia de ter que pagar para ter segurança.

“A gente tá substituindo policiamento por gente que tá fazendo segurança privada”, se indigna, Débora. “As pessoas já pagam segurança [pública], e você não tem polícia”, complementa Bernardo.

Assim como eles, o par Sueli Marocci, 50, e Onofre Gonçalves, 74, mora na região há mais de dez anos - mais especificamente, na Rua Pedro Silva Ribeiro. A designer de interiores também relata que os casos de violência vêm acontecendo com maior frequência há cerca de cinco anos. “Na rua, já teve vários assaltos, tiros...”, afirma.

Contudo, por medo, a estratégia adotada pelo casal é outra. “A gente não sai de casa sem ter nada na mão, porque não sabe o que é pior”, revelam.