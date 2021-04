SP registra novo recorde de mortes diárias por covid-19, com 1389 óbitos em 24h

O governo do Estado de São Paulo registra nesta terça-feira (6) novo recorde diário de mortes pela covid-19 em 24 horas. Entre segunda-feira e hoje, foram contabilizadas 1.389 novas mortes, um crescimento de 1,8% no período. Novos casos avançaram 22.794, o que representa cerca de 85% da máxima histórica registrada na última semana (1º). O crescimento de novos casos registrados em 24h é de 0,9%.



Ao todo, o Estado contabiliza até o momento 2.554.841 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 78.554 mortes pela doença. De acordo com a Secretaria da Saúde, a taxa de isolamento no Estado de São Paulo alcançou o pico na última semana, durante o domingo (4), com 51% das pessoas que não se deslocaram mais de 200 metros do local de residência. Na capital, o índice aferido foi de 50%, próximo aos valores medidos em outras semanas, mesmo após o feriado prolongado de dez dias na capital paulista.



Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), apesar do recorde, o Estado registrava até ontem queda semanal - diferença entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 6,6% em novos casos e de 9,6% em novas internações. Óbitos, entretanto, avançaram 4,3% no comparativo. Na região metropolitana da capital paulista, novos casos crescem 5,4%, internações caíram 11,2% e óbitos têm alta de 7,6%.