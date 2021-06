SP vai pagar seis parcelas de R$ 300 para quem perdeu parente por covid

O governo de São Paulo vai pagar seis parcelas de R$ 300 para pessoas que perderam um parente por covid-19 e estão em situação de vulnerabilidade, anunciou o governador João Doria em mensagem no Twitter.

“Nada vai reparar a dor da perda de uma pessoa querida, mas vamos ajudar na reconstrução dessas famílias”, escreveu Doria. Dados oficiais contabilizam mais de 126 mil mortes por covid-19 em São Paulo desde o começo da pandemia.

O benefício contempla famílias inscritas no CadÚnido, com renda mensal de até três salários mínimos. Com um investimento de R$ 20 milhões, o auxílio pretende atingir até 30 mil pessoas no Estado, ou 10.929 famílias e 11.183 benefícios.



A inscrição ao benefício se dá pelo site https://www.bolsadopovo sp.gov.br, e a primeira parcela do benefício deve ser paga às famílias no dia 20 de julho.