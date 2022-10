Spacey é inocentado em ação de R$ 200 mi de ator que o acusou de abuso

Na tarde desta quinta (21), a justiça de Nova York decidiu que Kevin Spacey não molestou o ator Anthony Rapp. Os jurados chegaram a um veredito após deliberarem por 80 minutos e concluírem que os advogados de Rapp não conseguiram provar que Spacey "tocou uma parte sexual ou íntima" do ator. As informações são da revista Variety.

Rapp, ator de Star Trek, foi o primeiro a denunciar Spacey em outubro de 2017. Ele acusou o astro de House of Cards de assediá-lo quando ele tinha 14 anos. Segundo ele, o veterano o levantou, o colocou sobre sua cama e o segurou de forma "sexualmente agressiva". O ator veio a público com as alegações em um artigo do site BuzzFeed. Poucas horas depois, Spacey se desculpou e se revelou um homem gay. Desde então, pelo menos 20 homens acusaram o ator de assédio e abuso sexual. Os crimes teriam acontecido entre 1995 e 2013, quando muitas das vítimas eram menores de idade.

Anthony Rapp acusou Kevin Spacey de molestá-lo (reprodução)

Durante o julgamento, os advogados de Spacey focaram em inconsistências no depoimento de Rapp, pontuando .que ele disse que o apartamento de Spacey tinha um quarto separado, quando uma planta do imóvel mostrou que o ator morava em um apartamento "estúdio", com apenas um cômodo central. "A principal testemunha do nosso caso foi a planta", disse Jennifer Keller, advogada de Spacey, em suas declarações finais..

O último papel de destaque de Spacey, ganhador de dois Oscars (por Beleza Americana e Os Suspeitos) foi no filme O Clube dos Meninos Bilionários, de 2018. Ele perdeu seu papel em House of Cards, mas continuou postando vídeos caracterizado como seu personagem, Frank Underwood. No ano passado, comparou sua situação à das pessoas que perderam os empregos durante a pandemia. Em breve, Spacey poderá ser visto no filme Peter Five Eight, lançado durante o Festival de Cannes deste ano, no qual interpretará um serial killer.