Speaker do SXSW, Erlana Castro vem à Bahia para participar do II Fórum ESG Salvador

O painel “ESG Fortalecendo a Inclusão e Diversidade”, que integra a programação do II Fórum ESG Salvador, contará com a presença de Erlana Castro, baiana que ganhou o mundo ainda cedo como publicitária e, mais recentemente, firmou sua carreira não só como uma realizadora de projetos bem-sucedidos, como o #ESGpraJÁ e o Radar da Antifragilidade - uma ferramenta para inovação em ESG da qual é coautora –, como se tornou uma palestrante requisitada da área.

Erlana Castro é SXSW Speaker. No ano passado, levou seu conhecimento para o evento, um dos principais e mais disruptivos de inovação do mundo, realizado em Austin, Texas, nos Estados Unidos. No currículo, a profissional se destaca ainda como especialista em Estratégia Criativa para negócios e marcas, MSc em Gestão Global de Marcas, professora da FDC e Co-publisher do Vertical ESG, da Fast Company Brasil.

O II Fórum ESG Salvador será realizado nos dias 30 e 31 deste mês, no Porto Salvador, na região do Comércio. Em sua segunda edição, o evento tem autoria do site Alô Alô Bahia e do Jornal CORREIO.

Trajetória profissional

Erlana Castro começou na propaganda ainda muito cedo, em Salvador. Deixou a terra natal aos 24 anos para construir sua jornada, com passagens em grandes agências de publicidade do país, como a DM9 e a África. Com menos de 30 anos, já era uma executiva na Itália, trabalhando para a Fiat. Foi a primeira mulher, a primeira estrangeira e a pessoa mais jovem a ocupar a posição número 1 da marca no mundo, na qual permaneceu por 4 anos.

De lá para cá, foram muitas mudanças, vários momentos transformadores e a redescoberta de um propósito que fizeram dela uma nova pessoa, distante da executiva do passado e pronta para propor uma revolução no mundo dos negócios através dos princípios do ESG.

“Estou muito feliz em poder trazer as fronteiras dessa discussão para o Fórum ESG Salvador. Reencontrar colegas, mentores, encontrar com as novas gerações e contribuir ativamente para o onboarding de nossa comunidade criativa nesta que é a grande virada do mundo dos negócios”, disse a painelista, que hoje, aos 52 anos, mora em Nova Lima, Minas Gerais.

“Passei pela D&E, Mark, Única e Publivendas. Tive grandes mentores de início de carreira como Sergio Amado, Vera Rocha, Gui Bamberg, Dude e Cláudio Carvalho. Mais tarde trabalhei com Serginho Valente na DM9 e com Nizan ( Guanaes ) na África. A Bahia que me deu régua e compasso. Muito bom poder retribuir de alguma maneira”, completou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Sobre o II Fórum ESG Salvador

Nos dias 30 e 31 de maio, Salvador será novamente a capital baiana do ESG. Questões ambientais, sociais e de governança corporativa estarão em pauta, discutidas por nomes de destaque no segmento, além do empresariado e lideranças públicas.

Projeto assinado pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, o fórum mais uma vez terá o Porto Salvador, no Comércio, como sede. Considerado o maior encontro desta natureza no estado, o evento já está com sua programação praticamente definida e vai trazer atualizações do que vem sendo debatido sobre ESG no mundo.

