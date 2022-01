Spencer Elden, o bebê de 'Nevermind', tem processo contra Nirvana rejeitado

A justiça da Califórnia rejeitou o processo de Spencer Elden, que aparece nu na capa do antológico álbum Nevermind do Nirvana quando ainda era um bebê de quatro meses, em 1991.

Em agosto de 2021, Elden processou a banda formada por Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic, alegando que teria sido explorado sexualmente quando criança. Os advogados dele apontaram que a imagem fez com que o jovem parecesse um "trabalhador do sexo", por uma nota de um dólar.

De acordo com o The Guardian, o jovem pediu uma indenização de pelo menos 150 mil dólares de cada um dos 15 réus, contando os membros da banda que ainda estão vivos, gravadoras e distribuidoras do álbum, e a viúva de Kurt Cobain, Courtney Love.

Há alguns anos, Spencer Elden refez a fotografia da capa do disco Nevermind (reprodução)

Segundo a BBC, a banda solicitou o arquivamento do processo em dezembro, afirmando que os argumentos de Elden não teriam mérito. Os advogados pontuaram que qualquer um que tivesse o álbum, seria culpado por posse de pornografia infantil, por exemplo.

Além disso, os advogados da banda também argumentaram que Elden se aproveitou da notoriedade que tinha por ser o "bebê do Nirvana" por muito tempo. A defesa pontuou que ele já refez a capa do álbum, tatuou 'Nevermind' e autografou capas de cópias do álbum colocados à venda no Ebay.

A equipe de advogados de Elden tinha até o dia 30 de dezembro para responder o pedido de anulação do Nirvana, mas perdeu o prazo, o que motivou a ação do juiz Fernando Olguin, responsável por rejeitar o processo.