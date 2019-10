SPFW começa com desfile da Ellus e baianos na passarela

Principal semana de moda do país, o São Paulo Fashion Week deu o start em sua 48a edição na noite deste domingo (13). Para marcar sua volta ao evento, a Ellus fez um desfile-manifesto que teve como cenário o Farol Santander na região Central de São Paulo. Com peças construídas em nylon, moleton, sarja, além do jeans, a grife trouxe uma coleção 100% streetwear, criando um visual urbano e utilitário (bolsos a perder de vista), algo que já é visto há algumas temporadas em grandes grifes internacionais (alô Virgil Abloh).

O desfile foi embalado pela cantora baiana Majur, que entoou versos de "Sampa", de Caetano Veloso (seu padrinho musical) e “Não Existe Amor em São Paulo”, de Criolo. O desfile teve em seu casting os modelos baianos Marcelo Lima, Lucas Evangelista e Gabriel Pitta. Os dois últimos já passaram pela passarela do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo Correio em novembro e que celebra o mês da Consciência Negra.

A cantora baiana Majur fez a trilha sonora ao vivo (Foto: Reprodução/Instagram)