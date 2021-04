Spielberg coloca Guardiões da Galáxia entre seus 20 filmes favoritos

Steven Spielberg incluiu Guardiões da Galáxia e Batman: O Cavaleiro das Trevas entre os seus 20 filmes favoritos, em uma lista revelada pela Far Out Magazine. Na seleção, os longas de James Gunn e Christopher Nolan aparecem ao lado de clássicos comandados por nomes como Francis Ford Coppola, François Truffaut, Stanley Kubrick e mais.

Confira a lista completa dos 20 filmes favoritos de Spielberg:

1- A Felicidade Não se Compra – Frank Capra (1946)

2- O Poderoso Chefão – Francis Ford Coppola (1972)

3- Fantasia -Walt Disney (1940)

4- Dois no Céu – Victor Fleming (1943)

5- Guardiões da Galáxia – James Gunn (2014)

6- A Guerra dos Mundos – Byron Haskin (1953)

7- Psicose – Alfred Hitchcock (1960)

8- 2001: Uma Odisséia no Espaço – Stanley Kubrick (1968)

9- Lawrence da Arabia – David Lean (1962)

10- Intocáveis – Olivier Nakache and Éric Toledano (2011)

11- Batman: O Cavaleiro das Trevas – Christopher Nolan (2008)

12- Os Incompreendidos – François Truffaut (1959)

13- A Noite Americana – François Truffaut (1973)

14- Cidadão Kane – Orson Welles (1941)

15- Marujo Intrépido – Victor Fleming (1937)

16- Os Melhores Anos de Nossa Vida – William Wyler (1946)

17- Rastros de Ódio – John Ford (1956)

18- Tootsie – Sydney Pollack (1982)

19- Os Sete Samurais – Akira Kurosawa (1954)

20- Dumbo – Walt Disney (1941)

Batman: O Cavaleiro das Trevas (divulgação) Lawrence da Arábia (divulgação) 2001: Uma Odisseia no Espaço (divulgação) Psicose (divulgação) O Poderoso Chefão (divulgação) A Felicidade não se Compra (divulgação) Fantasia (divulgação) Dumbo (divulgação) Cidadão Kane (divulgação) Tootsie (divulgação)