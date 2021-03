Spike Lee é escolhido presidente do júri do Festival de Cannes

Os organizadores do Festival de Cannes anunciaram nesta terça-feira (16) que o cineasta americano Spike Lee vai presidir o júri da edição deste ano, que acontece entre os dias 6 e 17 de julho, dois meses depois do habitual, por causa da covid-19.

Ele havia sido escolhido para a mesma função no ano passado, mas o evento francês precisou ser cancelado devido à pandemia. "Eu estou honrado em ser a primeira pessoa da diáspora africana a ser nomeado presidente do júri de Cannes e de um grande festival de cinema", disse ele na ocasião.

Vencedor do Oscar de roteiro adaptado por Infiltrado na Klan, Lee já levou a Cannes seis de seus filmes. Recebeu prêmios por Ela Quer Tudo, de 1986, e Febre da Selva, de 1991. Com Infiltrado na Klan, venceu o Grand Prix, o grande prêmio do júri, e ainda recebeu menção honrosa do júri ecumênico.

Adam Driver e John David Washington em Infiltrado na Klan (divulgação)

Na nova função, ele vai comandar o comitê que decide quais longas da mostra competitiva serão premiados. O último a presidir o júri foi o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, em 2019.